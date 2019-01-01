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"Литры слез": Победительница "Танцев со звездами" призналась, как шла к своей мечте

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Ксения Мишина рассказала, что ее путь как актрисы не был легким - и посоветовала подписчикам никогда не сдаваться.

"Литры слез": Победительница "Танцев со звездами" призналась, как шла к своей мечте
instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая недавно стала победительницей шоу "Танцы со звездами", призналась, насколько нелегким был ее путь на сцену. В Инстаграм девушка написала пост о том, как упорно добивалась цели - стать актрисой, и пожелала подписчикам, вопреки обстоятельствам, верить в себя. Публикацию Ксения добавила эффектными фото в костюме на голое тело.

Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост...
Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель...
Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей...
Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину... , - написала Мишина.

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Поклонники похвалили фото Ксении. подчеркнув, насколько это здорово, что девушка упорно добивается поставленных целей.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о домашнем тиране.

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Теги: Ксения Мишина, актриса, Танцы со звездами
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Источник: IVONA bigmir)net

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