"Литры слез": Победительница "Танцев со звездами" призналась, как шла к своей мечте
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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая недавно стала победительницей шоу "Танцы со звездами", призналась, насколько нелегким был ее путь на сцену. В Инстаграм девушка написала пост о том, как упорно добивалась цели - стать актрисой, и пожелала подписчикам, вопреки обстоятельствам, верить в себя. Публикацию Ксения добавила эффектными фото в костюме на голое тело.
Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост...
Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель...
Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей...
Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину... , - написала Мишина.
Поклонники похвалили фото Ксении. подчеркнув, насколько это здорово, что девушка упорно добивается поставленных целей.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина рассказала о домашнем тиране.
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