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Неоднозначно: Полякова-младшая в купальнике взбудоражила Сеть поцелуем с мамой

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Подписчики Маши Поляковой отметили, что поцелуй в кадре смотрится неуместно и посоветовали девочке не спешить взрослеть .

Неоднозначно: Полякова-младшая в купальнике взбудоражила Сеть поцелуем с мамой
Неоднозначно: Полякова-младшая в купальнике взбудоражила Сеть поцелуем с мамой
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка эпатажной украинской певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша взбудоражила Сеть пляжным фото со своей мамой - многие пользователи нашли его пикантным и написали об этом в комментариях. В Инстаграм Маша Полякова выставила фото, на котором целуется со звездной мамой - обе красотки одеты в яркие купальники. 


Ну что прощай Мексика, привет Майами, - написала Полякова-младшая.

Скриншот

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Многие подписчики наделали в комментариях комплиментов "супер-блондинке" и ее дочери, отметив, что Оля выглядит, как сестра Маши. Однако, у части фолловеров фото вызвало смешанные эмоции - пользователи Сети написали, что поцелуй смотрится странно и больше напоминает пропаганду однополой любви.

К слову, на днях Маша Полякова шокировала Сеть откровенным фото в купальнике. В кадре девушка позирует спиной к камере, демонстрируя округлые ягодицы.

Что если я буду постить больше таких фото ?? - поинтересовалась юная красотка.

Скриншот

Многие подписчики Поляковой-младшей подчеркнули, что девушке, пожалуй, рановато выставлять столь "горячие" фото. Одна из фолловеров даже отметила, что Маше впору еще смотреть мультфильмы, а не демонстрировать фигуру в Сети. На этот комментарий ответила звездная мать девушки:

Ей 15 , какие мультики????, - написала Оля Полякова.

Ранее мы писали, что Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, дети звезд, фото в купальниках, пикантное фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.01.2020, 11:34
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гость
Они не просто целовались. Они целовались со ртами полными кончи после того как их накормили Потап, Шустер, Дзидзьо, Монатик, Басков и Панин би вот она правда
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