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Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе

Комментариев: 2
Знаменитости проводят время в Мексике.
Оля Полякова с дочкой
Оля Полякова с дочкой
ivona.bigmir)net

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отправилась в Мексику, поделилась новой порцией пикантных фото в отдыха.

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В Инстаграм 36-летняя артистка разместила снимок, на котором позирует со своей 14-летней дочкой Машей. Красавицы сделали эффектное фото в прыжке на фоне океана.

Когда дочь уже как ты... А ты все еще телочка, – подписала фото Суперблондинка.

Поклонники исполнительницы не удержались и засыпали звездную маму и дочку комплиментами:

  • “Неимоверные красотки! Мы любим Вас!“
  • “Богини“
  • “Ноги , бесконечные...! Такие только у Ольки Поляковой и у ее дочки“.

Недавно Даша Астафьева показала яркие фото с пляжа.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  18.01.2020, 17:58
Оценка:  0
pусский
Две пизды!
гость  (аноним)  18.01.2020, 17:37
Оценка:  0
гость
Розуму, як у мами ---Поляково\ Ольги, так і у доньки --нуль! Тільки і знають, що оголюватися. вдягати якісь кумедне клоунське вбрання та вихвалятися дорогим елітним відпочинком!
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