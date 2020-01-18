Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе
Знаменитости проводят время в Мексике.
Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отправилась в Мексику, поделилась новой порцией пикантных фото в отдыха.
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В Инстаграм 36-летняя артистка разместила снимок, на котором позирует со своей 14-летней дочкой Машей. Красавицы сделали эффектное фото в прыжке на фоне океана.
Когда дочь уже как ты... А ты все еще телочка, – подписала фото Суперблондинка.
Поклонники исполнительницы не удержались и засыпали звездную маму и дочку комплиментами:
- “Неимоверные красотки! Мы любим Вас!“
- “Богини“
- “Ноги , бесконечные...! Такие только у Ольки Поляковой и у ее дочки“.
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