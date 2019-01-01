Артистка отправилась в Рождество на морской курорт.

Вот это праздники: Даша Астафьева показала яркие фото с пляжа instagram.com/da_astafieva/

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Каждый проводит Рождество - как ему нравится, кто-то сидит дома за столом вместе с семьей, а певица Даша Астафьева решила отпраздновать на морском курорте. В Инстаграм знаменитость выставила фото в темном купальнике и пошутила, что нарушает все запреты, установленные администрацией пляжа. Также Даша отметила, что нет лучшего визажиста, чем отдых.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Подписчики забросали звезду комплиментами - еще бы, сама Астафьева, да в таком купальнике - красотища!

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