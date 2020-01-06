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Полякова прогулялась по Майами в спортивном костюме без макияжа

Комментариев: 1
Звезда показала, как она проводит время на курорте перед концертом .

Полякова прогулялась по Майами в спортивном костюме без макияжа
Полякова прогулялась по Майами в спортивном костюме без макияжа
instagram.com/polyakovamusic/

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Певица Оля Полякова сразу после новогоднего торжества отправилась с дочерьми в солнечный город Майами (США). Артистка рассказала, что завтра, 7 января, представит там свою зрелищную программу “Королева ночи“. А пока у Ольги есть немного свободного времени - она с удовольствием проводит его, гуляя по городу. Притом звезда, которая на сцене появляется в вычурных нарядах с ярким макияжем - на прогулку выходит без мейкапа в спортивном костюме. Фото, сделанное на причале, Ольга добавила в Инстаграм.

Скриншот

Кроме того, ранее Полякова поделилась снимком в ярко-желтом купальнике. Образ дополнили широкие солнцезащитные очки черного цвета и цепочки с кулонами на шее. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Маша Полякова кардинально сменила имидж.

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Теги: Оля Полякова, спортивный стиль, наряды звезд, Майями
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:42
Оценка:  0
гость
Развод ног, неплохой, но из-за купальника, не видно мохнатки, или подбритки.
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