Звезда показала, как она проводит время на курорте перед концертом .

Полякова прогулялась по Майами в спортивном костюме без макияжа instagram.com/polyakovamusic/

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Певица Оля Полякова сразу после новогоднего торжества отправилась с дочерьми в солнечный город Майами (США). Артистка рассказала, что завтра, 7 января, представит там свою зрелищную программу “Королева ночи“. А пока у Ольги есть немного свободного времени - она с удовольствием проводит его, гуляя по городу. Притом звезда, которая на сцене появляется в вычурных нарядах с ярким макияжем - на прогулку выходит без мейкапа в спортивном костюме. Фото, сделанное на причале, Ольга добавила в Инстаграм.

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Кроме того, ранее Полякова поделилась снимком в ярко-желтом купальнике. Образ дополнили широкие солнцезащитные очки черного цвета и цепочки с кулонами на шее.

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Ранее мы писали, что Маша Полякова кардинально сменила имидж.

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