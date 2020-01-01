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Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе

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Артистка показала новые пляжные фото в откровенном купальнике .

Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая недавно появилась обнаженной в mood-видео на песню “Мира мало“, поделилась с поклонниками новыми отпускными фото. Несколько дней назад Ло отправилась в теплые страны, не указав, где именно отдыхает. Первые снимки звезды вызвали настоящий восторг у поклонников - Лобода показала, как прогуливается по побережью в светлом бикини, поверх которого надета оригинальная туника с бахромой. 

На этот раз Ло решила “повысить градус“ - и запостила фото в одном бикини, выбрав весьма пикантные ракурсы. Так, на одном из снимков она позирует спиной к камере, а в центре внимания оказываются ягодицы звезды. Для жаркой фотосессии артистка выбрала золотистый купальник с темными завязками, а дополнили образ браслеты, цепочки на шее и темные очки.

🙈goodmorning
#малышкаLO, - написала Лобода.

Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Скриншот

Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Скриншот

Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
Идеальная: Лобода засветила округлые ягодицы на отдыхе
скриншот

Подписчики Ло активно комментируют снимки. Фолловеры отметили, что фигура звезды выглядит идеально, а отдых явно пошел ей на пользу - артистка светится счастьем и очень посвежела. 

Ранее мы писали, что Светлана Лобода снялась обнаженной.

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Теги: Светлана LOBODA, фото в купальнике, пляжные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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