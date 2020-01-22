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"Кайф!": Светлана Лобода запостила пляжные фото

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Певица поделилась новыми фото в купальнике.
"Кайф!": Светлана Лобода запостила пляжные фото
"Кайф!": Светлана Лобода запостила пляжные фото
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода рассказала поклонникам, как решила провести первый месяц 2020 года.

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На своей странице в Instagram звезда рассказала, что после выхода нового альбома планировала отдыхать целый месяц. Однако уже через 10 дней артистка соскучилась по роботе. Но после нескольких концертов решила вернуться к отпуску.

Публикацию Светлана дополнила пляжными фотографиями, где она запечатлена в крошечном бикини, поверх которого одела платье бирюзового цвета.

“В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь . набираться сил на весь год . но, понежившись на солнышке 10 дней поняла , что сильно соскучилась... по работе .... вернулась на недельку , отработала пару тройку концертов , и обратно мчу на солнышко , к деткам🙆‍♀️🌴кайф🌴“, - написала Лобода.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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C.Лобода  (аноним)  22.01.2020, 15:00
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C.Лобода
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