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Лобода снялась обнаженной в mood-видео на песню "Мира мало"

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Светлана Лобода сняла откровенное видео на трек "Мира мало".
Лобода снялась обнаженной в mood-видео на песню "Мира мало"
Лобода снялась обнаженной в mood-видео на песню "Мира мало"
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода порадовала поклонников откровенным клипом. Звезда выпустила mood-видео на песню “Мира мало“.

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Эксклюзивная презентация ролика состоялась 30 декабря на официальной странице артистки в Instagram. Как призналась сама Светлана, идея создать видео появилась во время недавней фотосессии. В видео Лобода в голубом мини-платье позирует на лошади.

“Мой подарок Вам к НОВОМУ ГОДУ!!! MOOD VIDEO на песню #Мирамало. Чудеса сбываются. Снимали фотосессию с Аланом @alanbadoev и родилась красота..... Эксклюзивная премьера .... только в Instagram“, - написала певица.

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.12.2019, 14:16
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On New Year's Eve, I want to wish Katsap pigs not to live until tomorrow! Let someone take pleasure in the fake "Boyar", someone stale Olivier, someone choke on their own vomit, and someone will be slaughtered during the New Year’s stabbing! Amen
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