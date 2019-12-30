Светлана Лобода сняла откровенное видео на трек "Мира мало".

Лобода снялась обнаженной в mood-видео на песню "Мира мало" instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода порадовала поклонников откровенным клипом. Звезда выпустила mood-видео на песню “Мира мало“.

Читай также: Итоги года: Какими скандалами в мире звезд запомнился 2019

Эксклюзивная презентация ролика состоялась 30 декабря на официальной странице артистки в Instagram. Как призналась сама Светлана, идея создать видео появилась во время недавней фотосессии. В видео Лобода в голубом мини-платье позирует на лошади.

“Мой подарок Вам к НОВОМУ ГОДУ!!! MOOD VIDEO на песню #Мирамало. Чудеса сбываются. Снимали фотосессию с Аланом @alanbadoev и родилась красота..... Эксклюзивная премьера .... только в Instagram“, - написала певица.

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.