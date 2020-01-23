Экс-"ВИА Гра" поделилась фотографией с отдыха.

Без макияжа и в скромном наряде: Седокова удивила новым образом instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова, которая в начале 2000-х была солисткой группы “ВИА Гра“, Анна Седокова часто делиться в соцсети весьма откровенными фотографиями. Однако, на этот раз знаменитость продемонстрировала скромный образ.

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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя артистка опубликовала снимок, где она запечатлена в белом пляжном платье и черной шляпе. Анна позировала с распущенными волосами и без макияжа на мягком кресле у пальм. В описанию к сдержанному кадру Седокова анонсировала выход нового шоу “Женский Стендап“.

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Ранее Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах.

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