Телеведущий выставил фото из Подольского районного суда и обратился в подписчикам, которые давали ему советы .

"Спасибо за советы в сексуальной жизни": Остапчук прокомментировал развод instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий Владимир Остапчук, который разводится со своей супругой Еленой Войченко, эмоционально обратился к хейтерам. В Инстаграм Владимир выставил фото из помещения Подольского районного суда и прокомментировал развод. В длинном посте Остапчук отметил, что в последнее время многие спрашивают его совета по поводу развода, а также дают "дельные" советы ведущему. Обратившись к подписчикам, Владимир попросил их заниматься своей жизнью, сказав, что "чужая душа потемки". По поводу фото, сделанного в стеклянной "клетке" Остапчук лишь пошутив в начале поста - не уточнив, на каком этапе находится их с Еленой развод.

В клетке 😳

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Неожиданно, но меня после вчерашних сториз буквально засыпали вопросами и советами в схожей со мной ситуации. Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и т.д.

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Чужая семья - потёмки) Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения.

Единственное, что нужно помнить всегда - жизнь дана лишь раз, в этом то ее прелесть. Больше такого не будет НИКОГДА. Поэтому живите здесь и сейчас.

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Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной/семейной и сексуальной жизни - давайте я как-то сам😉

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П.С. Развод - это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте, - написал Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, в Сториз, о которых упомянул Остапчук ему задавали множество личных вопросов, например "Почему вы поругались с женой". Владимир ответил, что они не ссорились с Еленой, а "разошлись и сейчас в процессе развода".

Но у нас всегда будут теплые воспоминания и главное достижение этих отношений – прекрасные детки, - отметил Остапчук.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук выставил фото с французского курорта.

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