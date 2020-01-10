Телеведущий катается на лыжах в Куршавели.

Больше не пью: Остапчук позабавил Сеть снимком с курорта instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который катается на французском горнолыжном курорте в Куршавели, позабавил подписчиков новым фото. В Инстаграм он добавил кадр, на котором сидит на горе в шезлонге. Около Остапчука стоит столик с кока-колой, а сам он смешно морщится. В подписи ведущий отметил, что “завязал“ пить.

Фу, больше никогда не буду пить на этой неделе😳

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#праздники #затянулись #хватитотдыхать, - написал Владимир.

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Подписчики поддержали каламбур ведущего, отметив, что Кола тоже может быть вредной.

Да, после большого кол-ва колы всегда не оч

😂😂😂 Вот это правильное уточнение=)

А как же глинтвейн?😊

Кола с виски всегда поднимает давление..особенно в горах на высоте))

Так глинтвейн или кола?И то и другое как-то не очень.

А что тогда делать в пятницу, субботу и воскресенье? 😂😂😂👍, - написали в Сети.

Также в Инста-сториз Владимира появились кадры, снятые его спутницей. На них Остапчук спускается по трассе.

Скриншот

Ранее мы писали, что супруга Остапчука показала фото у рождественской елки.

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