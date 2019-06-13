Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода

Ведущий Владимир Остапчук рассказал о особенностях воспитания детей после расставания с женой.

В конце октября 2019 году, стало известно, что популярный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко решили расторгнуть брак. А на днях артист впервые рассказал, как часто видеться с 6-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром. Об этом он сообщил в комментарии для ТСН.uа.

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Так, по словам Остапчука, после расставания с супругой он стал больше проводить времени с детьми, которые недавно вернулись в Украину. Однако вместе с мамой планируют снова уехать в Украину. Ведущий отметил, что дочь учится одновременно в двух школах.

“Сейчас видимся гораздо чаще. Вчера виделся, сегодня не могу, занят, но завтра вечером мы планируем встретиться. Они сейчас вернулись в Украину. Два с половиной месяца были в Канаде и в конце декабря вернулись, но есть планы, что они поедут снова туда, потому что Эмилия, в первом классе. Она учится и здесь. и там, в двух школах. Мы с Леной, бывшей женой, решили, что отдадим ее и в ту и в ту школу, для того чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде“, - поделился Остапчук.

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