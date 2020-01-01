Певица продемонстрировала плоский животик на новом кадре из Мексики.

Без макияжа и в купальнике: Настя Каменских запостила пикантное фото instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) продолжает будоражить Сеть откровенными фотографиями с отдыха в Мексике.

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Так, на этот раз на странице звезды в Instagram появился свежий снимок, где она запечатлена в белом бикини и без макияжа. Артистка продемонстрировала крупным планом пышную грудь и плоский живот.

В описании к пикантному кадру Каменских предложила подписчикам поиграть в комментариях под фото. Звезда пообещала победителю сувенир из Мексики.

“Поиграем?💋 Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU❤️ Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы🤩 а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! 🌵 Кому первому удасться написать вертикально MEXICO - получит 🎁“, - написала NK.

Скриншот

Напомним, ранее Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy.

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