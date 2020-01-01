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Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью

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Певица Вера Брежнева вместе с семьей отправилась на отдых в Италию.
Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью
Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью
instagram.com/ververa

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“, украинская исполнительница Вера Брежнева опровергла слухи о разводе с продюсером и композитором Константином Меладзе новыми семейными фото.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала подборку солнечных снимков с отдыха в Италии. На снимках Вера, Константин и младшая дочь Брежневой Сара позируют на лыжах на фоне гор. В описании к редким кадрах знаменитость поделилась впечатлениями от отпуска.

“Удивительная страна Италия.
За одну неделю я успела:
- без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части,
- затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official 💓
- а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой!
Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон🚀 и нам есть, чем вас порадовать“, - сообщила Брежнева.

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Ранее сообщалось, что экс-“ВИА Гра“ Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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