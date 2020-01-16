Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение - архивное видео

Экс-солистка "ВИА Гры" запостила трогательное видео из личного архива.

Экс-участница украинской популярной группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос поделилась с подписчиками архивным роликом. Звезда впервые в соцсети показала кадры, где ее супруг делает предложение.

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Так, на странице артистки в Instagram появилось видео, на котором совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко в ресторане просит Санту стать его женой. Кроме того, сразу после предложения мужчина, который старше экс-“ВИА Гры“ на 18 лет, решил узаконить брак.

В описании к публикации Димопулос отметила, что познакомилась с Игорем 16 января 7 лет назад. А спустя два года состоялся трогательный момент, который был запечатлен на видео.

“Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет и это было неожиданностью для меня. За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София. Я счастлива. Я благодарна“, - написала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос похвасталась идеальным прессом спустя 4 месяца после родов.

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