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Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение - архивное видео

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Экс-солистка "ВИА Гры" запостила трогательное видео из личного архива.
Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение - архивное видео
Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение - архивное видео
instagram.com/santadimopulos

Экс-участница украинской популярной группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос поделилась с подписчиками архивным роликом. Звезда впервые в соцсети показала кадры, где ее супруг делает предложение.

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Так, на странице артистки в Instagram появилось видео, на котором совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко в ресторане просит Санту стать его женой. Кроме того, сразу после предложения мужчина, который старше экс-“ВИА Гры“ на 18 лет, решил узаконить брак.

В описании к публикации Димопулос отметила, что познакомилась с Игорем 16 января 7 лет назад. А спустя два года состоялся трогательный момент, который был запечатлен на видео.

“Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет и это было неожиданностью для меня. За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София. Я счастлива. Я благодарна“, - написала знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу ❤️ Этому видео 5 лет и это было неожиданностью для меня✨ ⠀ За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София 🙏🏼 Я счастлива. Я благодарна. ⠀ #иэтотольконачало

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос похвасталась идеальным прессом спустя 4 месяца после родов.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivоna bigmir)net

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