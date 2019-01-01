Вера Брежнева очаровала Сеть счастливым семейным фото

Певица Вера Брежнева показала, как отпраздновала Рождество.

Бывшая солистка культовой украинской группы “ВИА Гра“, певица Вера Брежнева порадовала фанов редкой семейной фотографией. Звезда показала, с кем отпраздновала Рождество.

Читай также: С распущенными волосами и без макияжа: Вера Брежнева показала “честное“ фото

Так, на официальной странице артистки в Instagram появилось счастливое фото, где она позирует с мужем Константином Меладзе, младшей дочерью Сарой, сестрами-двойняшками Анастасией и Викторией, а также с детьми сестер.

“Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом“, - подписала снимок Брежнева.

Скриншот

Читай также: Редкое фото: Певица Руслана показала свою маму

Подписчикам знаменитости очень понравился семейный кадр. “Какие вы классные, и вас так много!)“, “С Рождеством! Счастья, мира, тепла вам и вашей прекрасной семье!“, “Всего самого светлого вам и семье!! Спасибо за пример и за радость, тепло!“, “Большая семья... Хорошо что все вместе))“, “Крутая семья!!!“, “Чудесная фотография!!! С Рождеством!! Тепла и любви в вашу семью“, - пишут в комментариях.