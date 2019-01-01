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Вера Брежнева очаровала Сеть счастливым семейным фото

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Певица Вера Брежнева показала, как отпраздновала Рождество.
Вера Брежнева очаровала Сеть счастливым семейным фото
Вера Брежнева очаровала Сеть счастливым семейным фото
instagram.com/ververa

Бывшая солистка культовой украинской группы “ВИА Гра“, певица Вера Брежнева порадовала фанов редкой семейной фотографией. Звезда показала, с кем отпраздновала Рождество.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появилось счастливое фото, где она позирует с мужем Константином Меладзе, младшей дочерью Сарой, сестрами-двойняшками Анастасией и Викторией, а также с детьми сестер.

“Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом“, - подписала снимок Брежнева.

Скриншот

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Подписчикам знаменитости очень понравился семейный кадр. “Какие вы классные, и вас так много!)“, “С Рождеством! Счастья, мира, тепла вам и вашей прекрасной семье!“, “Всего самого светлого вам и семье!! Спасибо за пример и за радость, тепло!“, “Большая семья... Хорошо что все вместе))“, “Крутая семья!!!“, “Чудесная фотография!!! С Рождеством!! Тепла и любви в вашу семью“, - пишут в комментариях.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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