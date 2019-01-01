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Дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом - фото

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Соня Киперман показала праздничное фото со своим парнем.
Дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом - фото
Дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом - фото
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман показала, с кем провела новогоднюю ночь. 18-летняя девушка опубликовала новое фото со своим возлюбленным Мэттом Кенноном.

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Так, на странице Киперман в Instagram появился яркий снимок, на котором влюбленные позируют в праздничных нарядах. В кадре Соня запечатлена в черном платье с оголенными плечами, а Мэтт одет в белую рубашку и серый костюм. На заднем фоне можно увидеть комнату, которая украшена в золотистые цвета.

“Счастливого нового года“, - подписала фото дочь Брежневой.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк поздравила фанов с Новым годом в соцсети.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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