Дочь Веры Брежневой отпраздновала Новый год с бойфрендом - фото

Соня Киперман показала праздничное фото со своим парнем.

Старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман показала, с кем провела новогоднюю ночь. 18-летняя девушка опубликовала новое фото со своим возлюбленным Мэттом Кенноном.

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Так, на странице Киперман в Instagram появился яркий снимок, на котором влюбленные позируют в праздничных нарядах. В кадре Соня запечатлена в черном платье с оголенными плечами, а Мэтт одет в белую рубашку и серый костюм. На заднем фоне можно увидеть комнату, которая украшена в золотистые цвета.

“Счастливого нового года“, - подписала фото дочь Брежневой.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк поздравила фанов с Новым годом в соцсети.

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