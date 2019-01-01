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Наталья Могилевская призналась, что помогло ей бросить курить

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Украинская поделилась собственным лайфхаком.
Наталья Могилевская призналась, что помогло ей бросить курить
Наталья Могилевская призналась, что помогло ей бросить курить
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица, продюсер и победительница шоу “Танцы со звездами 2017“ Наталья Могилевская рассказала подписчикам о своей борьбе с курением.

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На своей странице в Instagram звезда рассказала, что помогло ей справиться с вредной привычкой. Наталья призналась, что от желание закурить ее спасали ароматические масла и духи. Кроме того, Могилевская назвала несколько любимых ароматов.

“В свое время как я бросала курить, мне помогли божественные ароматы. Я каждую минуту возвращалась к любимым запахам, ароматическим маслам. Все помещения и студии где я работаю, имели свой особенный запах. Я не курю уже давно и это сумашествие закончилось, но все же я стала немного индуской и запахи теперь всегда сопровождают мою жизнь. Этой зимой мне захотелось вернуться к Tom Ford “White Suede”, что в переводе означает - белая замша. Зимой, которой так и не выпал снег. А в помещении я использую запах Amber Oud“, - поделилась исполнительница.

Скриншот

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, почему не загадывает желание в новогоднюю ночь.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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