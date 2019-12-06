Горячие фото: Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами

Наталья Могилевская похвасталась откровенным образом.

Известная украинская исполнительница и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская восхитила поклонников пикантным образом. Звезда показала, какой наряд выбрала для выступления на концерте “Ніч суперхітів“.

Читай также: Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на “Ночі суперхітів“

На своей странице в Instagram Наталья опубликовала несколько снимков, на которых она позирует платье с пайетками, прозрачными рукавами, пикантным декольте и высокими разрезами. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги певицы.

Свой образ знаменитость дополнила массивными кольцами и крупной заколкой. В описании к публикации Могилевская предложила фанам выбрать лучший снимок.

скриншот

скриншот

скриншот

Читай также: Любовь по-украински: Наталья Могилевская презентовала клип из Карпат

Поклонники Могилевской осыпали ее комплиментами. “Ах,какая женщина!“, “Наташка моя, моя ты красота, как говорила Нонна Мордюкова“, “Все крутые, но первая это секс и огонь !!этот взгляд... Жаркие фото, очень жаркие“, “Дуже круті фотки, перша особливо“, “Шикарная!!!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась фанам, какой у нее вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.