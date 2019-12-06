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Горячие фото: Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами

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Наталья Могилевская похвасталась откровенным образом.
Горячие фото: Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами
Горячие фото: Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская исполнительница и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская восхитила поклонников пикантным образом. Звезда показала, какой наряд выбрала для выступления на концерте “Ніч суперхітів“.

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На своей странице в Instagram Наталья опубликовала несколько снимков, на которых она позирует платье с пайетками, прозрачными рукавами, пикантным декольте и высокими разрезами.  Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги певицы.

Свой образ знаменитость дополнила массивными кольцами и крупной заколкой. В описании к публикации Могилевская предложила фанам выбрать лучший снимок.

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Поклонники Могилевской осыпали ее комплиментами. “Ах,какая женщина!“, “Наташка моя, моя ты красота, как говорила Нонна Мордюкова“, “Все крутые, но первая это секс и огонь !!этот взгляд... Жаркие фото, очень жаркие“, “Дуже круті фотки, перша особливо“, “Шикарная!!!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась фанам, какой у нее вес.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona bigmir)net,

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Комментариев (1)
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Slevin47    06.12.2019, 17:39
Оценка:  0
Slevin47
Детей бы уже завела паскуда старая
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