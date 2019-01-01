Певица откровенно высказалась о статусе невесты.

Наталья Могилевская призналась, что для нее значит быть невестой ivona.bigmir.net

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно продемонстрировала стройные ноги, поделилась мыслями о статусе невесты. Певица порассуждала, когда девушка имеет право рассматривать других мужчин, и вот, что она думает.

В откровенном интервью телеканалу "Украина" Наташа также призналась, почему в ее творчестве стало так много мужчин.

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Единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала ты законно можешь рассматривать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях. И, наверное, в этом такая идея – рассматривать разных мужчин, чтобы выбрать одного, - призналась Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на “Ночі суперхітів“.

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