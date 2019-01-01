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Наталья Могилевская призналась, что для нее значит быть невестой

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Певица откровенно высказалась о статусе невесты.
Наталья Могилевская призналась, что для нее значит быть невестой
Наталья Могилевская призналась, что для нее значит быть невестой
ivona.bigmir.net

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно продемонстрировала стройные ноги, поделилась мыслями о статусе невесты. Певица порассуждала, когда девушка имеет право рассматривать других мужчин, и вот, что она думает.

В откровенном интервью телеканалу "Украина" Наташа также призналась, почему в ее творчестве стало так много мужчин. 

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Единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала ты законно можешь рассматривать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях. И, наверное, в этом такая идея – рассматривать разных мужчин, чтобы выбрать одного, - призналась Могилевская. 

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на “Ночі суперхітів“.

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Теги: Наталья Могилевская, певица, отношения
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