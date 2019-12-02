Возлюбленный Натальи Могилевской придет на концерт "Ніч суперхітів", чтобы поддержать певицу.

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Уже 4 декабря в столичном Дворце “Украина“ состоятся съемки большого концерта - “Ніч суперхітів“, который телеканал “1+1“ покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года. Недавно стало известно, что к артистам также присоединится певица Наталья Могилевская, которая представляет на новогоднем концерте свой главный хит этого года - “Покохала“.

“Покохала“ - это главная песня моей осени, которая родилась неожиданно на студии, сначала я думала, что она будет о маме, ведь это первые слова текста. Но ответ появился сам собой - я поняла, что трек будет о том, что я полюбила, а уже через две недели после ее написания в мою жизнь пришла любовь. Поэтому именно ее я исполню на большом новогоднем концерте “Ніч суперхітів“, раскрою маленький секрет - я сыграю еще на фортепиано“, - рассказала Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів" пресс-служба

Также певица заинтриговала, проговорившись, что ее любимый человек появится на концерте:

“Я держу в секрете своего любимого, но он приедет на концерт чтобы поддержать меня в этот важный вечер“.

Наталья рассказала, что еще несколько лет назад у нее была интересная новогодняя традиция:

“Я всегда на Новый год работаю на сцене и для меня тот факт, что 31 декабря - Новый год не имеет большого значения. Раньше 30 ноября мы собирались с друзьями, со всей украинской тусовкой и устраивали удивительный новогодний праздник. К нам приходили все гастролирующие артисты, ведь каждый из нас 31 декабря работает“.

Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів" пресс-служба

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Также зрителей ждут динамичные ритмы от группы “Время и Стекло“, романтический хит от Олега Винника, зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известная украинская певица NK подарит украинско-латиноамериканские мотивы, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья “Танців з зірками“ Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов воплотят на сцене новогоднюю балетную сказку. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу “Танці з зірками“ и “Голос країни“ - команда больших развлекательных проектов “1+1 Продакшн“ под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровененская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink вызвала мировой фурор.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась фанам, какой у нее вес.

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