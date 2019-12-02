Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів"

Комментариев: 1
Возлюбленный Натальи Могилевской придет на концерт "Ніч суперхітів", чтобы поддержать певицу.
Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів"
Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів"
пресс-служба

Читай также: Наталия Могилевская призналась, что не разбирает елку уже 8 лет

Уже 4 декабря в столичном Дворце “Украина“ состоятся съемки большого концерта - “Ніч суперхітів“, который телеканал “1+1“ покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года. Недавно стало известно, что к артистам также присоединится певица Наталья Могилевская, которая представляет на новогоднем концерте свой главный хит этого года - “Покохала“.

“Покохала“ - это главная песня моей осени, которая родилась неожиданно на студии, сначала я думала, что она будет о маме, ведь это первые слова текста. Но ответ появился сам собой - я поняла, что трек будет о том, что я полюбила, а уже через две недели после ее написания в мою жизнь пришла любовь. Поэтому именно ее я исполню на большом новогоднем концерте “Ніч суперхітів“, раскрою маленький секрет - я сыграю еще на фортепиано“, - рассказала Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на
Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів"
пресс-служба

Также певица заинтриговала, проговорившись, что ее любимый человек появится на концерте:

“Я держу в секрете своего любимого, но он приедет на концерт чтобы поддержать меня в этот важный вечер“.

Наталья рассказала, что еще несколько лет назад у нее была интересная новогодняя традиция:

“Я всегда на Новый год работаю на сцене и для меня тот факт, что 31 декабря - Новый год не имеет большого значения. Раньше 30 ноября мы собирались с друзьями, со всей украинской тусовкой и устраивали удивительный новогодний праздник. К нам приходили все гастролирующие артисты, ведь каждый из нас 31 декабря работает“.

Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на
Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый появится на "Ночі суперхітів"
пресс-служба

Читай также: “Не общались шесть лет“: Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской

Также зрителей ждут динамичные ритмы от группы “Время и Стекло“, романтический хит от Олега Винника, зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известная украинская певица NK подарит украинско-латиноамериканские мотивы, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья “Танців з зірками“ Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов воплотят на сцене новогоднюю балетную сказку. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу “Танці з зірками“ и “Голос країни“ - команда больших развлекательных проектов “1+1 Продакшн“ под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровененская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink вызвала мировой фурор.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась фанам, какой у нее вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ANDREICH    02.12.2019, 17:10
Оценка:  0
ANDREICH
не су ка не крииса за януковича падла ла ла ла
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь