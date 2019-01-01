Артистка отметила, что серьезно относится к загадыванию желаний .

Наталья Могилевская рассказала, почему не загадывает желание в новогоднюю ночь пресс-служба

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Наталья Могилевская за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, поделилась собственными методами загадывания желаний. По словам артистки, новогодняя ночь – это не лучшее время для озвучивания мечт.

В эксклюзивном интервью каналу «Украина» популярная украинская артистка Наталья Могилевская призналась, почему серьезно относится к загадыванию желаний и какое время считает самым подходящим для этого.

Желания загадывать – очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много, – поделилась Наталья Могилевская с журналистами канала "Украина".

пресс-служба

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Кроме того, звезда отметила, какой период времени самый сильный для каждого человека и какие методики использует она сама. Хотя ранее артистка признавалась: главное для исполнения мечт – вера.

Смотрите, как я праздную День рождения: просыпаюсь утром, делаю маленькую особенную практику, зная, что это самый потрясающий день для того, чтобы формировать желания. Он в сотни раз сильнее, чем Новый год! Новый год – это такая общественная традиция, а на самом деле, лучший день для загадывания желаний – День рождение, а также неделя до и неделя после, – рассказала Наталья Могилевская за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

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