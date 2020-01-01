Кайли Дженнер запостила забавное детское фото сестры Кендалл

Известная модель Кайли Дженнер решила обнародовать детское фото старшей сестры.

Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер поделилась в соцсети архивной фотографией. Знаменитость показала детский снимок своей старшей сестры, супер модели Кендалл Дженнер.

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На своей странице в Instagram Кайли опубликовала кадр, где маленькая Кендалл улыбается на камеру. При этом она продемонстрировала отсутствие переднего зуба.

“Я скучаю по тебе“, - лаконично подписала фото Кайли Дженнер.

Скриншот

Ранее миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа.

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