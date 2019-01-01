Младшая сестра Ким Кардашьян изменила не только цвет волос, но и постриглась .

Еще больше перемен?: Миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа instagram.com/kyliejenner/

Читай также: Пикантно: Самая молодая миллиардерша показала откровенное фото в белье

Самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снова удивила переменами во внешности. Похоже, Кайли решила с самого начала года снова задать тон в моде. Так, несколько дней назад девушка перекрасила свои темные волосы в желтый цвет, а чуть позже постигла их до средней длины.

Скриншот

Читай также: 18+: Звезды, которые обожают оголяться в сети

Как настоящая “девочка“ - Кайли принялась тут же позировать с новой прической. девушка уже успела показать яркий образ в коротком асимметричном платье, спортивный стиль в сером костюме и даже засветилась в необычном “голос наряде“ в сетку.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали в Сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.