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Еще больше перемен?: Миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа

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Младшая сестра Ким Кардашьян изменила не только цвет волос, но и постриглась .

Еще больше перемен?: Миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа
Еще больше перемен?: Миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа
instagram.com/kyliejenner/

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Самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снова удивила переменами во внешности. Похоже, Кайли решила с самого начала года снова задать тон в моде. Так, несколько дней назад девушка перекрасила свои темные волосы в желтый цвет, а чуть позже постигла их до средней длины.

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Как настоящая “девочка“ - Кайли принялась тут же позировать с новой прической. девушка уже успела показать яркий образ в коротком асимметричном платье, спортивный стиль в сером костюме и даже засветилась в необычном “голос наряде“ в сетку.

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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали в Сети.

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Теги: Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, прическа
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Источник: IVONA bigmir)net

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