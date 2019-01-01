Еще больше перемен?: Миллиардерша Кайли Дженнер поразила сменой имиджа
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Самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снова удивила переменами во внешности. Похоже, Кайли решила с самого начала года снова задать тон в моде. Так, несколько дней назад девушка перекрасила свои темные волосы в желтый цвет, а чуть позже постигла их до средней длины.
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Как настоящая “девочка“ - Кайли принялась тут же позировать с новой прической. девушка уже успела показать яркий образ в коротком асимметричном платье, спортивный стиль в сером костюме и даже засветилась в необычном “голос наряде“ в сетку.
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