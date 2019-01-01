Сестры семейства Кардашьян-Дженнер устроили батл, за которым следят соцсети .

Борьба: Кендалл Дженнер потроллила сестру Кайли, а та увела у нее парня instagram.com/kyliejenner/

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Самые младшие сестры американского звездного семейства Кардашьян-Дженнер устроили настоящий батл в Сети. Началось “противостояние“ девушек с пародии супермодели Кендалл Дженнер на сестру бизнесвумен, самую молодую миллиардершу Кайли. В Сеть Кендалл выложила видео, снятое для шоу “Семейство Кардашьян“. В кадре девушка изображает Кайли, примерив розовый парик и нанося на губы щедрый слой красного блеска.

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Кайли, в свою очередь, также протроллила сестру. В Инстаграм она выставила фото в откровенном платье в стиле Кендалл, под ручку с молодым человеком, который в последнее время сопровождает ее сестру на фото. В подписи Кайли тегнула Кендалл. Подписчики обратили на это внимание и написали, что между девушками разгорелась настоящая борьба.

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Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер прогулялась с Беллой Хадид.

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