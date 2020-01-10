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Вот это талия: Кендалл Дженнер засветила фигуру в белье

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Младшая сестра Ким Кардашьян выставила пикантное фото.

Вот это талия: Кендалл Дженнер засветила фигуру в белье
Вот это талия: Кендалл Дженнер засветила фигуру в белье
instagram.com/kendalljenner

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Американская модель Кендалл Дженнер, которая считается самой высокооплачиваемой манекенщицей в мире, подразнила поклонников пикантным снимком. Девушка продемонстрировала свою идеально-тонкую талию. В Инстаграм Кендалл добавила селфи в белье и кроп-топе. Лица девушки не видно, поскольку она держит телефон на уровне глаз.

Скриншот

Кроме того, Кендалл показала снимок для британского Vogue, на котором она позирует в черном платье с объемными рукавами, волосы красавицы гладко причесаны.

Скриншот

Напомним, что Кендалл Дженнер - одна из младших сестер светской львицы Ким Кардашьян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фигуру в белье. 

 

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Теги: Кендалл Дженнер, фото в белье, семейство Кардашьян
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Источник: IVONA bigmir)net

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