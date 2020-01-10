Младшая сестра Ким Кардашьян выставила пикантное фото.

Вот это талия: Кендалл Дженнер засветила фигуру в белье instagram.com/kendalljenner

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Американская модель Кендалл Дженнер, которая считается самой высокооплачиваемой манекенщицей в мире, подразнила поклонников пикантным снимком. Девушка продемонстрировала свою идеально-тонкую талию. В Инстаграм Кендалл добавила селфи в белье и кроп-топе. Лица девушки не видно, поскольку она держит телефон на уровне глаз.

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Кроме того, Кендалл показала снимок для британского Vogue, на котором она позирует в черном платье с объемными рукавами, волосы красавицы гладко причесаны.

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Напомним, что Кендалл Дженнер - одна из младших сестер светской львицы Ким Кардашьян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фигуру в белье.

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