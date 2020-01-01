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Санта Димопулос похвасталась идеальным прессом спустя 4 месяца после родов

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Экс-"ВИА Гра" показала новое фото с дочерью Софией.
Санта Димопулос похвасталась идеальным прессом спустя 4 месяца после родов
Санта Димопулос похвасталась идеальным прессом спустя 4 месяца после родов
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка украинской культовой группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос сообщила поклонникам радостную новость. 14 января ее дочери Софии исполнилось 4 месяца.

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По случаю этого события знаменитость показала новое фото с малышкой. Так, на своей странице в Instagram Димопулос опубликовала снимок с отдыха в Дубаи, ОАЭ. На свежем кадре звездная мама держит девочку на руках на фоне бассейна. Певица запечатлена в раздельном синем купальнике. 

Отметим, что Санте за короткое время удалось вернуться в прекрасную физическую форму. Пляжный наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее идеальный пресс.

“Сегодня нашей принцессе 4 месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая, русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом как мексиканская няня, но счастливее себя не помню“, - подписала фото Димопулос.

Скриншот

Ранее Санта Димопулос показала милое фото с мужем и трехмесячной дочерью.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivоna bigmir)net

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