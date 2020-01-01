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Санта Димопулос впервые показала совместное фото с двумя детьми

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала снимок с сыном и дочерью.
Санта Димопулос впервые показала совместное фото с двумя детьми
Санта Димопулос впервые показала совместное фото с двумя детьми
instagram.com/santadimopulos

Экс-солистка украинской культовой группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос опубликовала первое совместное фото с 11-летнем сыном Даниэлем и 3-месячной дочерью Софией.

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Так, на странице знаменитости в Instagram появился редкий семейный кадр, где Санта вместе с детьми позирует на берегу моря в Дубаи на фоне отеля в виде паруса Бурдж-аль-Араб.

Даниэль нежно прижимается к звездной маме, а она в ответ гладит его по голове. София в это время лежит в детской коляске. Поэтому лицо малышки не видно.

“По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми“, - трогательно подписала снимок Димопулос.

Скриншот

Ранее Санта Димопулос показала милое фото с мужем и трехмесячной дочерью.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivоna bigmir)net

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