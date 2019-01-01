Санта Димопулос показала милое фото с мужем и трехмесячной дочерью
Бывшая участница украинской культовой группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос опубликовала первое совместное фото с мужем, совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко и их трехмесячной дочерью Софией.
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На странице исполнительницы в соцсети Instagram появилось счастливый семейный снимок, где Санта держит на руках дочку и нежно прижимается к супругу. Также в кадре можно увидеть питомца пары. Звездное семейство сидит на фоне новогодней елки.
На фото Димопулос запечатлена в светло-розовом платье. Игорь был одет в белую рубашку и черные джинсы. А малышка София позировала в белом платье и с бантиком на голове. Однако звездная мама решила скрыть лицо девочки под стикером в виде сердечка.
Напомним, ранее Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем.
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