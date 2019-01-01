Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой через три месяца после родов
14 сентября экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димопулос родила дочку Софию. На последних месяцах беременности звезда делилась с поклонниками интересными подробностями. Так, в одном из постов в Instagram Санта призналась, что набрала 15 килограмм.
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Но артистке быстро удалось вернуться в форму благодаря спортивному прошлому. Димопулос является обладательницей титула чемпионки мира по фитнесу. Так, на днях в аккаунте певицы появилось свежее фото, на котором она демонстрирует стройную фигуру спустя 2,5 месяца после родов.
На снимке Санта позирует в роскошном двухцветном платье с оголенной спиной. В описании к кадру знаменитость похвасталась, что стала ведущей открытия свадебного салона Milla Nova.
Ранее Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров.
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