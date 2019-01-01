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Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой через три месяца после родов

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Певица Санта Димопулос во время беременности поправилась на 15 килограмм.
Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой через три месяца после родов
Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой через три месяца после родов
instagram.com/santadimopulos

14 сентября экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димопулос родила дочку Софию. На последних месяцах беременности звезда делилась с поклонниками интересными подробностями. Так, в одном из постов в Instagram Санта призналась, что набрала 15 килограмм.

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Но артистке быстро удалось вернуться в форму благодаря спортивному прошлому. Димопулос является обладательницей титула чемпионки мира по фитнесу. Так, на днях в аккаунте певицы появилось свежее фото, на котором она демонстрирует стройную фигуру спустя 2,5 месяца после родов.

На снимке Санта позирует в роскошном двухцветном платье с оголенной спиной. В описании к кадру знаменитость похвасталась, что стала ведущей открытия свадебного салона Milla Nova.

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Ранее Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivona bigmir)net,

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