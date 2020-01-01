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Энн Хэтэуэй похвасталась стройной фигурой через месяц после родов

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Голливудская звезда посетила “Critics’ Choice Awards 2020“.
Энн Хэтэуэй похвасталась стройной фигурой через месяц после родов
Энн Хэтэуэй похвасталась стройной фигурой через месяц после родов
Getty images

В декабря 2019 года в мировых СМИ появилась информация, что в конце ноября голливудская актриса Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой. Папарацци засняли ее вместе с мужем и детьми во время семейной прогулки. На снимках супруг Хэтэуэй Адам Шульман держит в руке переносное кресло с младенцем.

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А в воскресенье, 12 января, актриса впервые после родов появилась на публике. Артистка приняла участие в церемонии вручения премии “Critics’ Choice Awards 2020“. Для выхода в свет Энн выбрала золотистое платье от известного бренда Versace. Наряд звезда дополнила босоножками от Alexandre Birman и украшениями.

Стоит отметим, что актриса выглядит великолепно. Наряд эффектно подчеркнул большую грудь и стройную фигуру звездной мамы.

Ранее мы писали, кто из звезд родил в 2019 году.

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Теги: Энн Хэтэуэй
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Источник: Ivоna bigmir)net

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