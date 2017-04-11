Кто из звезд родил в 2019 году

Звездные пары, которым в 2019 году посчастливилось обзавестись ребенком.

Рождение малыша – это, пожалуй, самое главное событие в жизни, с которым связано тысячи приятных и трогательных забот – выбор имени, покупка одежды, кроватки, коляски, обустройство дома и другие важные хлопоты. В этой статье Ivona расскажет, кому из известных людей удалось познать радость материнства и отцовства в уходящем 2019 году.

Блек Лайвли и Райан Рейнольдс

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В августе этого года 32-летняя Блек Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями. Никаких подробностей про имя и пол малыша пока нет. Лайвли очень редко появлялась на публике во время беременности, кроме того звезды долгое время скрывали известие о рождении малютки и новость об этом появилась в интернете лишь в октябре. У пары уже есть две старшие дочери – 5-летняя Джеймс и 3-летняя Инес.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли twitter.com/VancityReynolds

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

2019 год принес пополнение и в семье известной голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. 37-летняя звезда стала мамой во второй раз. Об этом стало известно во время недавней прогулки звездной пары, которую засняли западные папарацци. На снимках Энн ведет за руку своего старшего ребенка - 3-летнего сына Джонатана, в то время как Адам несет детскую переноску с младенцем. Новоиспеченные родители радостное событие пока не комментировали, и кто родился в пары все еще неизвестно.

Мария Миронова

В сентябре этого года порадовала своих подписчиков радостной новостью и 46-летняя актриса Мария Миронова – она родила мальчика, которого они с супругом назвали Федором. Актриса рожала малыша в Греции, там же, на острове Санторини состоялся и официальный брак Марии с прежним супругом 2 года назад. Имя и личность отца ребенка актриса продолжает хранить в секрете. Ее старшему сыну от первого мужа Игоря Удалова Андрею сейчас уже 27 лет.

Санта Димопулос

14 сентября у известной певицы Санты Димопулос родилась дочь. Бывшая солистка группы Виа Гра в отличие от других звездных мам регулярно делилась со своими подписчиками подробностями своей беременности и родов в Монако. На ее странице в Instagram можно увидеть публикацию, где Санта рассказывает, что несмотря на приличный вес (4.160) родила малютку за 15 минут без единого разрыва. Супруг Санты Игорь Кучеренко присутствовал на родах и всячески поддерживал жену.

Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

Ирина Медведева

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Летом 2019 года объявила о прибавлении в семье и звезда юмористической программы “6 кадров” Ирина Медведева. В 36 лет звезда родила своего первенца – мальчика. Имя ребенка пока остается в секрете. До и после родов некоторое время артистка находилась в Париже, на родине своего супруга Гийома, но в ноябре уже вернулась к работе.

Ирина Медведева instagram.com/irina_medvedeva_official

Принц Гарри и Меган Маркл

Без радостных событий не обошлось и в королевской семье – 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями. В мае этого года у пары родился мальчик, которому супруги дали имя Арчи Гаррисон. Показывать малыша публике пара наотрез отказалась, тем самым нарушив традицию и строгий регламент дворца. Кроме того, Меган, приняла решение отказаться от домашних родов и родила своего первенца в больнице Портланд, что вызвало гнев и возмущения со стороны королевской семьи и подданных.

Меган Маркл и принц Гарри Getty Images

Том Харди и Шарлотта Райли

Познать счастье отцовства удалось в этом году и звезде “Безумного Макса” Тому Харди. В начале этого года актер стал папой уже в третий раз. Новорожденного назвали Форрестом – в честь героя Тома Хенкса Форреста Гампа. Для Тома и Шарлотты это уже второй ребенок, их старшему сыну уже исполнилось три года. От предыдущих отношений с Рейчел Спид у Тома подрастает 11-летний сын Луи, с которым актер продолжает тесно общаться.

Том Харди и Шарлотта Райли Getty Images

Ричард Гир

Очередное доказательство того, что возраст это всего лишь цифра. В свои 69 лет Ричард Гир во второй раз стал отцом. Это первый совместный ребенок с его 35-летней супругой Алехандрой Сильвой. Имя новорожденного пока еще неизвестно так, как пара очень тщательно скрывает свою личную жизнь от папарацци и социальных сетей. Напомним, что у Ричарда уже есть 18-летний сын Гомер от его первого брака с Кэри Лоуэлл, а у Алехандры 5-летний Альберт от предыдущих отношений.

Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва Getty Images

Игорь Петренко

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Известный украинский актер в этом году пятый раз стал отцом. В начале этого года супруга Игоря Кристина Бродская подарила актеру третью дочь. О рождении дочери Петренко узнал прямо на сцене во время спектакля “Триумфальная арка”. Для актера это уже пятый ребенок, так как у него есть еще двое сыновей от первого брака с Екатериной Климовой – Матвей и Корней.

Наталка Карпа

38-летняя украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. 26 декабря артистка подарила дочку своему мужу, участнику АТО Евгению Терехову.

Ранее сообщалось, что певица Алина Гросу вспомнила все свои достижения уходящего года.

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