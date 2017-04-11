Кто из звезд родил в 2019 году
Рождение малыша – это, пожалуй, самое главное событие в жизни, с которым связано тысячи приятных и трогательных забот – выбор имени, покупка одежды, кроватки, коляски, обустройство дома и другие важные хлопоты. В этой статье Ivona расскажет, кому из известных людей удалось познать радость материнства и отцовства в уходящем 2019 году.
- Блек Лайвли и Райан Рейнольдс
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В августе этого года 32-летняя Блек Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями. Никаких подробностей про имя и пол малыша пока нет. Лайвли очень редко появлялась на публике во время беременности, кроме того звезды долгое время скрывали известие о рождении малютки и новость об этом появилась в интернете лишь в октябре. У пары уже есть две старшие дочери – 5-летняя Джеймс и 3-летняя Инес.
- Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
2019 год принес пополнение и в семье известной голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. 37-летняя звезда стала мамой во второй раз. Об этом стало известно во время недавней прогулки звездной пары, которую засняли западные папарацци. На снимках Энн ведет за руку своего старшего ребенка - 3-летнего сына Джонатана, в то время как Адам несет детскую переноску с младенцем. Новоиспеченные родители радостное событие пока не комментировали, и кто родился в пары все еще неизвестно.
- Мария Миронова
В сентябре этого года порадовала своих подписчиков радостной новостью и 46-летняя актриса Мария Миронова – она родила мальчика, которого они с супругом назвали Федором. Актриса рожала малыша в Греции, там же, на острове Санторини состоялся и официальный брак Марии с прежним супругом 2 года назад. Имя и личность отца ребенка актриса продолжает хранить в секрете. Ее старшему сыну от первого мужа Игоря Удалова Андрею сейчас уже 27 лет.
- Санта Димопулос
14 сентября у известной певицы Санты Димопулос родилась дочь. Бывшая солистка группы Виа Гра в отличие от других звездных мам регулярно делилась со своими подписчиками подробностями своей беременности и родов в Монако. На ее странице в Instagram можно увидеть публикацию, где Санта рассказывает, что несмотря на приличный вес (4.160) родила малютку за 15 минут без единого разрыва. Супруг Санты Игорь Кучеренко присутствовал на родах и всячески поддерживал жену.
- Ирина Медведева
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Летом 2019 года объявила о прибавлении в семье и звезда юмористической программы “6 кадров” Ирина Медведева. В 36 лет звезда родила своего первенца – мальчика. Имя ребенка пока остается в секрете. До и после родов некоторое время артистка находилась в Париже, на родине своего супруга Гийома, но в ноябре уже вернулась к работе.
- Принц Гарри и Меган Маркл
Без радостных событий не обошлось и в королевской семье – 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями. В мае этого года у пары родился мальчик, которому супруги дали имя Арчи Гаррисон. Показывать малыша публике пара наотрез отказалась, тем самым нарушив традицию и строгий регламент дворца. Кроме того, Меган, приняла решение отказаться от домашних родов и родила своего первенца в больнице Портланд, что вызвало гнев и возмущения со стороны королевской семьи и подданных.
- Том Харди и Шарлотта Райли
Познать счастье отцовства удалось в этом году и звезде “Безумного Макса” Тому Харди. В начале этого года актер стал папой уже в третий раз. Новорожденного назвали Форрестом – в честь героя Тома Хенкса Форреста Гампа. Для Тома и Шарлотты это уже второй ребенок, их старшему сыну уже исполнилось три года. От предыдущих отношений с Рейчел Спид у Тома подрастает 11-летний сын Луи, с которым актер продолжает тесно общаться.
- Ричард Гир
Очередное доказательство того, что возраст это всего лишь цифра. В свои 69 лет Ричард Гир во второй раз стал отцом. Это первый совместный ребенок с его 35-летней супругой Алехандрой Сильвой. Имя новорожденного пока еще неизвестно так, как пара очень тщательно скрывает свою личную жизнь от папарацци и социальных сетей. Напомним, что у Ричарда уже есть 18-летний сын Гомер от его первого брака с Кэри Лоуэлл, а у Алехандры 5-летний Альберт от предыдущих отношений.
- Игорь Петренко
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Известный украинский актер в этом году пятый раз стал отцом. В начале этого года супруга Игоря Кристина Бродская подарила актеру третью дочь. О рождении дочери Петренко узнал прямо на сцене во время спектакля “Триумфальная арка”. Для актера это уже пятый ребенок, так как у него есть еще двое сыновей от первого брака с Екатериной Климовой – Матвей и Корней.
- Наталка Карпа
38-летняя украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. 26 декабря артистка подарила дочку своему мужу, участнику АТО Евгению Терехову.
Тепер нас троє!👨👩👧 Найкращий подарунок до свят)!🎁 Вчора заповнили документи на свідоцтво про народження! Наша донечка, тепер має своє ім’я! П.с. Все ще досі не можу прийти до тями! Я мама! Я безмежно щаслива! До сліз, до мурашок... три доби не можу спати , це такий океан емоцій❤️❤️❤️ Photo @dobrikphoto
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