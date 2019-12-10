Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман скрывают рождения малыша.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой - СМИ Getty Images

В конце июля голливудская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. А на днях стало известно, что артистка подарила мужу, актеру и дизайнеру ювелирных украшений Адаму Шульману второго ребенка. Однако супруги решили не афишировать рождение малыша. Об этом сообщил Daily Mail.

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Так, издание показало новые фотографии Энн, сделанные во время семейной прогулки. На снимках супруг Хэтэуэй держит в руке переносное кресло с младенцем. А сама актриса ведет за руку 3-летнего сына Джонатана. Звездное семейство спешило на пикник в Коннектикуте в понедельник, 9 декабря.

Кроме того, СМИ отметило, что Энн долгое время не появлялась на публике. Знаменитость даже пропустила премьеру своего нового фильма “Темные воды“ 13 ноября.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй призналась, почему долго не могла забеременеть.

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