Critics’ Choice Awards 2020: Лучшие образы с красной дорожки

В череде бесконечных премий и награждений кому из звезд удается всегда находиться на гребне фэшн-волны.

Выбирать всегда выигрышные образы - невероятно сложная и практически невыполнимая задача. Однако, все еще находятся звезды, которым удается из премии в премию перекочевывать в списки “наилучше одетых знаменитостей красной ковровой дорожки”. Всегда держать планку практически невозможно, да и подвластно селебритис с внушительным “послужным списком”. Поэтому неудивительно, что 2020 год с точки зрения роскошных мероприятий начинается успешно для бывалых актрис, которые точно знают, как подать себя правильно. Николь, Рене, Сирша - те звезды, которые нутром чуют “правильный” образ, а потому очень редко появляются на торжествах в неприглядном виде. На 25-й премии Critics’ Choice Awards 2020 к ним присоединились молодые актрисы, которые еще только начинают свой путь. Метод проб и ошибок в случае Кейтлин, Люси и прочих может принести им долгожданные фэшн-дивиденды. Ну и, конечно, не обошлась красная ковровой дорожка роскошного мероприятия без эксцентричного и эпатажного Билли Портера - он точно стал королевой бала. Ivona представляет ТОП-10 самых красивых образов с 25-й премии награждения Critics’ Choice Awards 2020.

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Дженнифер Лопес

После невероятно провального образа на “Золотом Глобусе” 2020 Джей Ло решила “искупить фэшн-грехи”, а заодно доказать всем недоброжелателям, что образ в стиле рождественского подарка был просто досадной неприятностью. В этом ей, несомненно, помог ливанский бренд - George Hobeika, в платье чьего авторства она и появилась на красной дорожке Critics’ Choice Awards 2020. Наряд бежевого цвета сидел на Лопес как вторая кожа, а абсолютно голая спина и скромный крой сделали ее самой элегантно-сексуальной дамой красной ковровой дорожки.

Дженнифер Лопес, George Hobeika Pinterest

Николь Кидман

Если и есть в этом быстро меняющемся мире константы, то это красота и эстетический вкус Николь Кидман. Эта девушка редко “промазывает” с вечерними выходами, поэтому в ней мы всегда уверены, как в самих себе. На Critics’ Choice Awards 2020 Николь появилась в образе от Armani, в который раз доказав, что именно она - леди совершенство современного кинематографа. Черное бархатное бюстье, широкая лента на поясе и классическая юбка А-силуэта в виде сетки, инкрустированной драгоценными камнями - один из лучших драматичных образов в истории премии.

Николь Кидман, Armani Pinterest

Сирша Ронан

Молодая, но невероятно талантливая и успешная Сирша предпочитает минимализм и в одежде, и в макияже, так как ее “сложная” красота не требует дополнительных средств самовыражения. Однако, порой и Ронан хочется продемонстрировать свое изысканное чувство стиля. Белое платье в коралловый фантазийный узор, с воланами, рукавами-буфами, небольшим шлейфом и воротником-стойкой от Erdem красило Сиршу и придавало ей загадочности.

Сирша Ронан, Erdem Pinterest

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Билли Портер

Американский актер Билли Портер считает себя человеком без пола, поэтому с радостью наряжается как в мужские смокинги, так и в женские вечерние платья. Для Critics’ Choice Awards 2020 он решил польстить своей феминной сущности, поэтому выбрал невероятное нежно-голубое платье-бюстье классического расклешенного силуэта. А для того, чтобы усилить ВАУ-эффект Портер украсил руки, зону декольте и плеч красными бабочками - чем не альтернатива украшениям?

Билли Портер Pinterest

Мэнди Мур

Надеемся, не все еще успели забыть главную актрису из романтической слезливой драмы “Спеши любить”. Мэнди Мур хоть и не стала легендарной актрисой, но на американском телевидении блистает регулярно. Да и с чувством стиля у нее нет никаких проблем. Черный комбинезон-бюстье с кейпом от Elie Saab доказывают, что Мэнди умеет грамотно продемонстрировать себя на любом мероприятии.

Мэнди Мур, Elie Saab Pinterest

Рене Зеллвегер

И хотя премия Critics’ Choice Awards 2020 не выставляла никаких особых требований к дресс-коду, звезды сами решили, что черный - все-таки главный цвет сезона. Звезда фильма “Джуди” и лауреатка вчерашнего вечера Рене Зеллвегер также выбрала образ бюстье в стиле 50-х от Dior. Казалось бы, что юбка-колокол и отсутствие декора должны смотреться скучно, флористическое тиснение на ткани и слегка задрапированный верх добавляли фэшн-очков образу.

Рене Зеллвегер, Dior Pinterest

Энн Хэтэуэй

Critics’ Choice Awards 2020 можно считать громким возвращением на красную ковровую дорожку любимицы зрителей и красавицы - Энн Хэтэуэй. И хотя в этот раз она выступала лишь в качестве одной из ведущих, а не номинанток, образ ее был определенно самым лучшим. Золото - выигрышная тема в 2020 году, а кокетливое декольте, рукава-крылья и облегающий силуэт от Versace и вовсе достойны отдельной статуэтки.

Энн Хэтэуэй, Versace Pinterest

Кейтлин Девер

Если вы еще не смотрели детективный сериал “Невероятное”, то обязаны глянуть его только для того, чтобы понять невероятную истерию вокруг персоны Кейтлин Девер. 23-летняя девушка настолько правдоподобно сыграла жертву изнасилования, что порой смотреть фильм становится очень трудно. Но Девер хороша не только на экране, но и на красных дорожках. Для Critics’ Choice Awards 2020 она выбрала платье-бюстье пудрового оттенка с сетчатой расклешенной юбкой от Dior – в сочетании с ее невинной внешностью такие образы выглядят невероятно гармонично.

Кейтлин Девер, Dior Pinterest

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Люси Хейл

Наша любимая “милая обманщица” Люси Хейл подросла, заметно похудела и стала настоящей красавицей - вот какой невероятный эстетический потенциал, оказывается, скрывали лишние килограммы. Для Critics’ Choice Awards 2020 Люси выбрала роскошный нежно-бирюзовый образ от Miu Miu в греческом стиле с V-образным вырезом, черным бантиком на талии и жемчужно-хрустальным поясом. Для ее драматичной внешности такой невинный образ - удачное попадание точно в яблочко.

Люси Хейл, Miu Miu Pinterest

Фиби Уоллер-Бридж

Триумфаторша прошлого вечера, да и всех остальных премий 2020 года, Фиби Уоллер-Бридж не может похвастать примечательной внешностью. Однако чувство стиля ей все-таки даровано немалое. Так ее вчерашним спутником снова стал Dior. Платье на одно плечо с плотным каркасом и сетчатой тканью можно назвать одним из лучшим выходов актрисы за всю ее карьеру.

Фиби Уоллер-Бридж, Dior Pinterest

Голливудская классика - всегда беспроигрышное решение для тех звезд, которые предпочитают не эксперименты, а проверенную временем традиционную вечернюю моду. И если 77-й “Золотой Глобус” прошел явно неудачно для французского бренда Dior, то 25-я Critics’ Choice Awards стала настоящим триумфом этого модного дома. Большинство удачных образов были созданы именно с легкой руки креативного директора Dior - Марии Грации Кэри. И, кстати, “черных” аутфитов тоже было предостаточно, а тем самым звезды доказали, что даже такой банальный и скучный цвет может выглядеть необычно в правильном обрамлении. И куда же нам деться без всевозможных золотых и серебристых мотивов? Погружение в эйфорическую действительность продолжается и в 2020 году.

Раннее мы писали о том, какие образы с “Золотого Глобуса” 2020 были признаны самыми удачными и невероятно красивыми.

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