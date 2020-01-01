Critics’ Choice Awards 2020: Лучшие образы с красной дорожки
Выбирать всегда выигрышные образы - невероятно сложная и практически невыполнимая задача. Однако, все еще находятся звезды, которым удается из премии в премию перекочевывать в списки “наилучше одетых знаменитостей красной ковровой дорожки”. Всегда держать планку практически невозможно, да и подвластно селебритис с внушительным “послужным списком”. Поэтому неудивительно, что 2020 год с точки зрения роскошных мероприятий начинается успешно для бывалых актрис, которые точно знают, как подать себя правильно. Николь, Рене, Сирша - те звезды, которые нутром чуют “правильный” образ, а потому очень редко появляются на торжествах в неприглядном виде. На 25-й премии Critics’ Choice Awards 2020 к ним присоединились молодые актрисы, которые еще только начинают свой путь. Метод проб и ошибок в случае Кейтлин, Люси и прочих может принести им долгожданные фэшн-дивиденды. Ну и, конечно, не обошлась красная ковровой дорожка роскошного мероприятия без эксцентричного и эпатажного Билли Портера - он точно стал королевой бала. Ivona представляет ТОП-10 самых красивых образов с 25-й премии награждения Critics’ Choice Awards 2020.
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- Дженнифер Лопес
После невероятно провального образа на “Золотом Глобусе” 2020 Джей Ло решила “искупить фэшн-грехи”, а заодно доказать всем недоброжелателям, что образ в стиле рождественского подарка был просто досадной неприятностью. В этом ей, несомненно, помог ливанский бренд - George Hobeika, в платье чьего авторства она и появилась на красной дорожке Critics’ Choice Awards 2020. Наряд бежевого цвета сидел на Лопес как вторая кожа, а абсолютно голая спина и скромный крой сделали ее самой элегантно-сексуальной дамой красной ковровой дорожки.
- Николь Кидман
Если и есть в этом быстро меняющемся мире константы, то это красота и эстетический вкус Николь Кидман. Эта девушка редко “промазывает” с вечерними выходами, поэтому в ней мы всегда уверены, как в самих себе. На Critics’ Choice Awards 2020 Николь появилась в образе от Armani, в который раз доказав, что именно она - леди совершенство современного кинематографа. Черное бархатное бюстье, широкая лента на поясе и классическая юбка А-силуэта в виде сетки, инкрустированной драгоценными камнями - один из лучших драматичных образов в истории премии.
- Сирша Ронан
Молодая, но невероятно талантливая и успешная Сирша предпочитает минимализм и в одежде, и в макияже, так как ее “сложная” красота не требует дополнительных средств самовыражения. Однако, порой и Ронан хочется продемонстрировать свое изысканное чувство стиля. Белое платье в коралловый фантазийный узор, с воланами, рукавами-буфами, небольшим шлейфом и воротником-стойкой от Erdem красило Сиршу и придавало ей загадочности.
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- Билли Портер
Американский актер Билли Портер считает себя человеком без пола, поэтому с радостью наряжается как в мужские смокинги, так и в женские вечерние платья. Для Critics’ Choice Awards 2020 он решил польстить своей феминной сущности, поэтому выбрал невероятное нежно-голубое платье-бюстье классического расклешенного силуэта. А для того, чтобы усилить ВАУ-эффект Портер украсил руки, зону декольте и плеч красными бабочками - чем не альтернатива украшениям?
- Мэнди Мур
Надеемся, не все еще успели забыть главную актрису из романтической слезливой драмы “Спеши любить”. Мэнди Мур хоть и не стала легендарной актрисой, но на американском телевидении блистает регулярно. Да и с чувством стиля у нее нет никаких проблем. Черный комбинезон-бюстье с кейпом от Elie Saab доказывают, что Мэнди умеет грамотно продемонстрировать себя на любом мероприятии.
- Рене Зеллвегер
И хотя премия Critics’ Choice Awards 2020 не выставляла никаких особых требований к дресс-коду, звезды сами решили, что черный - все-таки главный цвет сезона. Звезда фильма “Джуди” и лауреатка вчерашнего вечера Рене Зеллвегер также выбрала образ бюстье в стиле 50-х от Dior. Казалось бы, что юбка-колокол и отсутствие декора должны смотреться скучно, флористическое тиснение на ткани и слегка задрапированный верх добавляли фэшн-очков образу.
- Энн Хэтэуэй
Critics’ Choice Awards 2020 можно считать громким возвращением на красную ковровую дорожку любимицы зрителей и красавицы - Энн Хэтэуэй. И хотя в этот раз она выступала лишь в качестве одной из ведущих, а не номинанток, образ ее был определенно самым лучшим. Золото - выигрышная тема в 2020 году, а кокетливое декольте, рукава-крылья и облегающий силуэт от Versace и вовсе достойны отдельной статуэтки.
- Кейтлин Девер
Если вы еще не смотрели детективный сериал “Невероятное”, то обязаны глянуть его только для того, чтобы понять невероятную истерию вокруг персоны Кейтлин Девер. 23-летняя девушка настолько правдоподобно сыграла жертву изнасилования, что порой смотреть фильм становится очень трудно. Но Девер хороша не только на экране, но и на красных дорожках. Для Critics’ Choice Awards 2020 она выбрала платье-бюстье пудрового оттенка с сетчатой расклешенной юбкой от Dior – в сочетании с ее невинной внешностью такие образы выглядят невероятно гармонично.
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- Люси Хейл
Наша любимая “милая обманщица” Люси Хейл подросла, заметно похудела и стала настоящей красавицей - вот какой невероятный эстетический потенциал, оказывается, скрывали лишние килограммы. Для Critics’ Choice Awards 2020 Люси выбрала роскошный нежно-бирюзовый образ от Miu Miu в греческом стиле с V-образным вырезом, черным бантиком на талии и жемчужно-хрустальным поясом. Для ее драматичной внешности такой невинный образ - удачное попадание точно в яблочко.
- Фиби Уоллер-Бридж
Триумфаторша прошлого вечера, да и всех остальных премий 2020 года, Фиби Уоллер-Бридж не может похвастать примечательной внешностью. Однако чувство стиля ей все-таки даровано немалое. Так ее вчерашним спутником снова стал Dior. Платье на одно плечо с плотным каркасом и сетчатой тканью можно назвать одним из лучшим выходов актрисы за всю ее карьеру.
Голливудская классика - всегда беспроигрышное решение для тех звезд, которые предпочитают не эксперименты, а проверенную временем традиционную вечернюю моду. И если 77-й “Золотой Глобус” прошел явно неудачно для французского бренда Dior, то 25-я Critics’ Choice Awards стала настоящим триумфом этого модного дома. Большинство удачных образов были созданы именно с легкой руки креативного директора Dior - Марии Грации Кэри. И, кстати, “черных” аутфитов тоже было предостаточно, а тем самым звезды доказали, что даже такой банальный и скучный цвет может выглядеть необычно в правильном обрамлении. И куда же нам деться без всевозможных золотых и серебристых мотивов? Погружение в эйфорическую действительность продолжается и в 2020 году.
Раннее мы писали о том, какие образы с “Золотого Глобуса” 2020 были признаны самыми удачными и невероятно красивыми.
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