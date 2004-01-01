"Золотой глобус" 2020: Лучшие образы с красной ковровой дорожки

Богемный кутюр, атака красного и пышные юбки - какие еще фэшн-нюансы звездных луков поразили весь гламурный мир.

Начало каждого года ознаменовывается не только рождественскими праздниками, бесконечными каникулами и антипохмельными днями, но и одним из самых гламурных торжеств - кинопремией “Золотой Глобус”. 5 декабря 2020 года состоялось очередное награждение победителей, но помимо желанных статуэток гости смогли забрать еще негласные титулы самых стильных знаменитостей красной ковровой дорожки. “Золотой Глобус” можно назвать не только самой справедливой премией, ведь здесь победителей определяют не кинокритики и знатоки, а журналисты со всего мира, но и самой социально активной. Уверены, вы помните, как в 2018 году большинство гостей согласилось проявить дань уважения всем жертвам сексуального домогательства, выраженное в движение #MeToo. Тогда красная дорожка превратилась в нашествие черного цвета - достаточно торжественно, немного траурно (под стать поводу), но точно не скучно. В 2020 году никаких особых условий организаторы к гостям не выставили, поэтому все актрисы и даже актеры смогли по максимуму проявить свое искусство торжественного преображения. Ivona представляет ТОП лучших образов с красной ковровой дорожки “Золотого Глобуса” 2020.

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Зои Кравиц

Горох - очень неоднозначная тема, которую легко испортить неправильным выполнением. Однако, традиционный принт Saint Lauren в исполнении нынешнего креативного директора дома Энтони Ваккарелло смотрелся необычайно здорово на хрупкой и тоненькой актрисе Зои Кравиц. Голые плечи, четко очерченная талия, сборка на груди и многоликий “горошек” - звезда “Большой маленькой лжи” продемонстрировала один из лучших образов “Золотого Глобуса” 2020.

Зои Кравиц, Saint Laurent by Anthony Vaccarello Getty images

Марго Робби

Звезда фильма “Скандал” очень умело выбираете образы для всех торжественных выходов. Нынешняя премия “Золотой Глобус” не стала исключением. Сочетание цветочного принта на лифе и белой юбки прямого фасона стали выигрышной комбинацией Марго Робби. Ее простое платье без бретелей от Chanel Couture подчеркнуло нежную красоту актрисы.

Марго Робби, Chanel Getty images

Зои Дойч

70-е находятся на пике популярности, как и молодая актриса Зои Дойч - звезда сериала “Политик”. Для красной дорожки одного из главных кинособытий года она выбрала ярко-желтый комбинезон от Fendi с длинными рукавами-буфами и широкими брюками-палаццо. За смелость и отличное умение подать себя награждаем Зои званием бунтарки “Золотого Глобуса” 2020.

Зои Дойч, Fendi Getty images

Джиллиан Андерсон

Простота, чистота цвета и скульптурный крой еще никогда не выглядели настолько изящно, как на актрисе Джиллиан Андерсон. Будущая звезда 4-го сезона “Короны”, которая сыграет британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, сделала ставку на асимметрию и открытую спину. Однако, главная “фишка” наряда открывалась только при повороте на 180 градусов - жемчужная нить вдоль позвоночника заставила бы гордиться даже Коко Шанель.

Джиллиан Андерсон Getty images

Лора Дерн

Лауреатка “Золотого Глобуса” 2020 за фильм “Брачная история” тоже понадеялась на талант Энтони Ваккарелло и ничуть не прогадала. Богемный стиль, на этот раз воплощенный в длинном платье “летящего” силуэта с флористическими мотивами, уже давно стал фишкой актрисы.

Лора Дерн, Saint Laurent by Anthony Vaccarello Getty images

София Карсон

Актриса награжденного сериала “Наследники” американка София Карсон не побоялась выбрать традиционное платье принцессы. Вот только в исполнении Giambattista Valli классические пышные юбки в несколько рядов и розовый оттенок, дополненный “перьевым” лифом, сделали ее одной из самых красивых прелестей красной ковровой дорожки.

София Карсон, Giambattista Valli Getty images

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Томасин Маккензи

Актриса фильма “Король” и партнерша роскошного Тимоти Шаламе тоже решила покорить киномир пышным платьем. Valentino, нежно-васильковый оттенок и множество воздушных складок сыграли на руку юной Томасин Маккензи.

Томасин Маккензи, Valentino Getty images

Бел Паули

Британка Бен Паули напомнила о себе ролью второго плана в сериале “Утреннее шоу”, а также громко заявила, что она может стать следующей Кейт Бланшетт красной ковровой дорожки. Ее голубое платье прямого силуэта от Miu Miu смотрелось удивительно изящно благодаря идеальному силуэту, элегантному декольте, пышным рукавами и легкому налету “глиттерной” эстетики.

Бен Паули, Miu Miu Getty images

Рене Зеллвегер

Кажется, голубой - настоящий хит “Золотого Глобуса” 2020. Даже лауреатка премии, которая получила награду за блестящее исполнение Джуди Гарланд в одноименном фильме решила проявить дань уважения этому оттенку. Простое платье без бретелей, геометрического силуэта от Armani подчеркнуло новую изящную стать Рене Зеллвегер.

Рене Зеллвегер, Armani Prive Getty images

Николь Кидман

Красный цвет аутфита для красной ковровой дорожки выбирают только дамы, очень уверенные в себе. Именно такой можно назвать Николь Кидман, поэтому не удивляемся, что для “Золотого Глобуса” 2020 она выбрала идеальный наряд-бюстье от Versace прямого силуэта с шикарным разрезом на ноге.

Николь Кидман, Versace Getty images

Сирша Ронан

Одна из главных молодых актрис и будущая надежда Голливуда Сирша Ронан не всегда умудряется порадовать фанатов красивыми луками. Здорово, что в этот раз наряд от ее персонального фаворита - модного дома Celine в стиле 90-х принес ей дополнительных фэшн-очков. Тонкие бретели, металлизированная ткань и грамотный разрез на ноге платья удивительно гармонировали с ее нетипичной красотой.

Сирша Ронан, Celine Getty images

Скарлетт Йоханссон

На “Золотом Глобусе” 2020 Скарлетт Йоханссон решила повторить успех 2004 года - вы ведь помните ее шикарный алый лук? В этот раз она выбрала платье от Vera Wang более темного красного цвета с пышным и структурным шлейфом и решила подчеркнуть свое безоговорочное преимущество - роскошную грудь.

Скарлетт Йоханссон, Vera Wang Getty images

Керри Вашингтон

Голые платья уже не так популярны, как раньше, но Керри Вашингтон фэшн-мнение нисколько не волнует. С такой фигурой можно надевать хоть купальники на красную ковровую дорожку и все равно выглядеть роскошно. Однако, черный пиджак, практически голый торс, украшенный драгоценными нитями, и атласная юбка в луке от Altuzarra сделали свое дело куда лучше.

Керри Вашингтон, Altuzzara Getty images

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Хелен Миррен

74-летняя британская актриса, которая сыграла русскую императрицу Екатерину в одноименном сериале 2019 года, на красной ковровой дорожке смотрелась как гранд-дама всего торжества. Скромный лиф, шлейф, несколько юбок и бордовый цвет в платье от Dior подчеркнули грациозную и статную красоту актрисы.

Хелен Миррен, Dior Getty images

Если бы перед нами поставили задачу, определить формулу успеха беспроигрышного вечернего образа для кинонаград наподобие “Золотого Глобуса”, то мы бы с точностью назвали три основных источника удачливости. Во-первых, априори роскошный лук будет идеально “обволакивать” вашу фигуру, то есть демонстрировать ее с лучшей стороны, минуя всяческие недостатки. Во-вторых, оттенок наряда будет соответствовать именно вашему цветотипу, чтобы в итоге вы не смотрелись бледной молью или вульгарным павлином. А в-третьих, конечно, важна уверенность в себе. Вы должны сами поверить в то, что выглядите неотразимо, а эта энергия самопровозглашенной царицы стиля должна лучиться из всего вашего аутфита. Героини нашего материала четко усвоили все три правила, а потому и получают заслуженные титулы цариц красной ковровой дорожки “Золотого Глобуса” 2020.

Раннее мы писали о том, какие образы для торжественных раутов выбирают члены королевской семьи.

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