Законодатели мод: Самые влиятельные звезды 2019 года

Ким и Кайли придется подвинуться, потому что эти знаменитости знают, что делают.

По традиции в конце каждого года известная онлайн-платформа The Lyst определяет самых влиятельных игроков в мире моды. Не дизайнеров или стилистов, а знаменитостей, ведь именно на их имидж и фэшн-приемы ориентируется большинство людей планеты Земля. Откровенно говоря, модный список 2019 года стал настоящей неожиданностью, ведь кроме того, что в нем оказалось невероятно много мужчин, так еще и первое место получила не певица, актриса или телеведущая, а настоящая герцогиня. Уверены, вы поняли, о какой из двух самых популярных монарших особах в мире мы говорим, ведь с появлением в британской семье Меган Маркл, Кэтрин пришлось подвинуться. Ivona представляет ТОП-8 самых влиятельных знаменитостей в мире моды и рассказывает, по каким причинам они удостоились такого титула.

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Меган Маркл

Кроме того, что экс-американка и актриса Меган Маркл стала счастливой супругой принца Гарри и обладательницей титула “герцогини”, платформа The Lyst назвала ее самой влиятельной звездой в фэшн-индустрии. Если в прошлом году она попала в список только благодаря своему свадебному платью от Givenchy, то 2019 стал настоящим триумфом платьев-рубашек. Именно их она носила чаще всего, чем порадовала простых женщин по всему миру, открыв простоту и элегантность бюджетных вещей.

Меган Маркл pinterest

Тимоти Шаламе

В 2019 году Тимоти окончательно избавился от ярлыка “красивого мальчика” и стал настоящим законодателем мод. Причем не только в мужской сфере. Уверены, многие женщин с радостью повторили бы большинство его “блестящих” выходов, а преобладающее количество дам, можем поклясться, уже покупают мини-аксессуары в виде Эйфелевой башни. Именно этим украшением Тимоти окончательно “добил” фэшн-общественность в 2019 году, выбрав подобную “ручную ношу” для премьеры “Маленьких женщин”.

Тимоти Шаламе pinterest

Зендая

Звезда летнего хита “Эйфория” хороша во всех смыслах слова: идеальная фигура, интересное лицо, которое хочется разглядывать, а также необычный вкус в одежде. Пожалуй, главным ее “звездным” выходом в 2019 году стала красная дорожка бала Института Костюма Met Gala, на котором она появилась в образе настоящей Золушки. Светящееся платье от Tommy Hilfiger, хрустальные туфельки и сумочка в виде кареты - именно так выглядит принцесса образца 2019 года.

Зендая pinterest

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Билли Айлиш

Популярности 17-летней молодой певицы могут позавидовать большинство ее “возрастных” коллег по цеху. Синеволосая девушка, которая, впрочем, частенько меняет свой оттенок шевелюры, может похвастать очень нестандартным эстетическим вкусом. “Ugly” одежда, обувь и аксессуары - ее стезя. Как и откровенно “мальчишеский”, а точнее андрогинный стиль. Девушка не стесняется выпячивать себя, а потому никогда не отказывает в удовольствии примерить яркие комплекты в неоновых оттенках.

Билли Айлиш pinterest

Карди Би

В разрезе разговоров об этой американской певице мы не можем не вспомнить ее образ от Thierry Mugler с церемонии Грэмми. Конечно, интернет-пользователи не смогли отказать себе в удовольствии создать парочку, а точнее десятки, мемов на ее наряд-”раковину”. Зато популярность бренда сразу выросла практически в два раза. Кроме того, Карди Би обожает показываться на Неделях моды, сидеть в первых рядах и затмевать своими аутфитами выходы моделей.

Карди Би pinterest

Кайли Дженнер

О девушке, которая с прошлогоднего первого места опустилась на 7-ю позицию, в 2019 году можно говорить лишь с намеком на эпатаж и вседозволенность. Свою строчку в списке The Lyst молодой миллионерше удалось получить только благодаря роскошному золотому платью от J'Aton Couture с асимметричным кроем и “голой” фактурой. Конечно, выглядела в этом образе Дженнер роскошно, но все-таки затмевать собой невесту на собственной свадьбе, а особенно если речь идет о Хейли Бибер, не совсем правильно.

Кайли Дженнер pinterest

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Гарри Стайлз

Гарри Стайлз не только успешный певец, красивый мужчина, но и современный законодатель мужской и даже женской моды. Вспомните, сколько раз в 2019 году на разнообразных мероприятиях он блистал в удивительных монохромных цветных костюмах. Но еще более невероятно смотрятся в его исполнении асимметричные серьги, жемчужные колье и полупрозрачные материалы.

Гарри Стайлз pinterest

Билли Портер

Актер, о существовании которого мир узнал только после сериала “Поза”, не стесняется носить женские вещи, ведь он делает это даже круче, чем некоторые дамы-знаменитости. Конечно, самым популярным выходом Билли Портера в 2019 году стало его появление на красной дорожке “Оскара” в платье-смокинге от Christian Siriano. Но, следует сказать в защиту актера и певца, что любой образ, в котором бы он не появлялся, изначально обречен на успех. Билли умеет носить красивые вещи и даже самые простенькие превращать в стильные комплекты.

Билли Портер pinterest

Очень приятно наблюдать, что модная индустрия не стоит на месте, а в ее “сетях” появляются все новые и новые знаменитости. Невероятно радостно понимать, что явно переоцененные и уже такие надоевшие Ким Кардашьян и все многообразие ее сестер откровенно проигрывают молодым и “свеженьким” знаменитостям. И хотя Кайли все-таки удалось пробиться в список The Lyst, но первых то позиций она не отхватила. Да и в том, чтобы прославиться благодаря скандальному платью на чужой свадьбе, нет абсолютно ничего героического или достойного. Зендая, Тимоти Шаламе и Билли Айлиш - новые фэшн-маячки, которые могут привести модную индустрию к настоящему Эльдорадо.

Раннее мы писали о том, какие звезды обожают выставлять “голые” фото в соцсетях.

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