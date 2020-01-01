Бархат и парча: Как одеваются современные королевы

Самые красивые луки членов датской монаршей семьи на новогоднем приеме 2020.

Сериал “Корона” заставил весь мир увлечься не только историей британской монархии, но и искренне полюбить таких далеких и недоступных членов королевских семей. Английский фильм заставил нас смотреть другими глазами на людей со статусом “элита” - убедиться в том, что у всех есть свои недостатки и личные трагедии. Однако, кроме британской королевской семьи в мире еще сохранились другие, которые хоть и не так популярны, но не менее интересны. Конечно, про них не снимают фильмов, и не каждый человек знает хотя бы примерно имена королев и принцев Дании, Лихтенштейна или Андорры. Однако это не означает, что их и вовсе не существует. Более того, многие дамы европейских королевских семей могут похвастать красотой ничуть не менее яркой чем у Кейт Миддлтон и стилем даже более интересным чем у Меган Маркл. Особо ярко и маняще выглядят “королевичи” на роскошных торжественных приемах, например таких как традиционный новогодний вечер. Ivona рассказывает, в каких образах появились дамы датской королевской семьи на праздничном бале во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

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На роскошный бал в Копенгагене, который традиционно проходит 1-го января, приехал весь свет датской аристократии. Но, конечно, самыми яркими героинями хроник стали члены правящей королевской семьи. Королева Маргрете II появилась в роскошном платье аквамаринового оттенка, расшитом серебром. Образ дополнила меховая накидка - не слишком гуманно, но невероятно эффектно. Нужно отметить, что накануне 80-летия Маргрете II выглядит очень достойно. Тиара и колье с изумрудами и бриллиантами очень удачно завершили элегантный образ королевы Дании.

Королева Маргрет II https://ru-royalty.livejournal.com

Младшая сестра Маргрете II 75-летняя принцесса Бенедикта пошла еще дальше и для новогоднего торжества выбрала ошеломительный образ, который выглядел бы невероятно круто и на красной ковровой дорожке “Оскара”. Фиолетового оттенка бархатное платье в паре с практически хрустальными туфельками на низком ходу сделало младшую сестру настоящим образчиком королевского стиля. Жемчужное колье и серебряная диадема лишь усилили ВАУ-эффект от модного вечернего лука.

Принцесса Бенедикта https://ru-royalty.livejournal.com

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Не менее интересно выглядело и младшее поколение королевской датской семьи. Супруга кронпринца Фредерика, 47-летняя Мэри воплощала собой сдержанную аристократическую красоту. Тоже бархатное длинное платье, но уже бордового оттенка благодаря невообразимому шлейфу делало ее похожей на настоящую голливудскую кинозвезду. И, конечно, не обошлось без ювелирных деталей. В случае с Мэри - это были украшения из рубинов и бриллиантов.

Принцесса Мэри https://ru-royalty.livejournal.com

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А вот младшая невестка Маргрете II 43-летняя принцесса Мари решила отойти от традиционного выбора членов датской королевской семьи. Она остановила свой взор на темно-синем атласном платье. Отличало этот наряд от остальных и то, что декольте у него было гораздо более смелое, а рукав на длинный, а всего ¾. Логично, что дополнить такой роскошный лук принцесса решила украшениями с сапфирами - очень гармонирующий акцент.

Принцесса Мари https://ru-royalty.livejournal.com

Конечно, не стоит ожидать от членов королевской семьи невообразимых силуэтных решениях в выборе нарядов и взрывов цвета. Все-таки от протокола никуда не деться, а особенно, когда речь идет о торжественных приемах и балах. Благородные оттенки пурпура, сапфира и изумруда, сдержанные и очень элегантные фасоны, а также невероятно красивые комплекты украшений - все это оставляет главное стильное достояние любой монаршей семьи. Но именно в этом и заключается вся прелесть королевского имиджа. Людям, а особенно подданым монархии, не нужны принцы и принцессы, которые выглядят также как домохозяйка и инженер, живущие по-соседству. Возможно королевства - пережиток далекого буржуазного прошлого, но настолько прекрасного, твердого и стабильного, что отказаться от него невозможно. В нашем быстро меняющемся мире должно оставаться хоть что-то, что может напоминать людям о том, что высший класс - не сказочные истории, а реальность, которая живет рядом с ними.

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