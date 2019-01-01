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Леся Никитюк похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике

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Ведущая Леся Никитюк позировала на яхте в пикантном купальнике со шнуровкой.
Леся Никитюк похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике
Леся Никитюк похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Нового канала Леся Никитюк порадовала поклонников пикантной публикацией. Звезда опубликовала снимок с отдыха на яхте.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, где она позирует в белом купальнике с интересной шнуровкой по бокам. В подписи Леся поинтересовалась у подписчиков, где они сейчас отдыхают или куда планируют отправиться в путешествие.

“Ребята а кто в данный момент на отдыхе??? Какую страну выбрали? Куда полетели?“, - написала Никитюк.

Скриншот

Ранее Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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