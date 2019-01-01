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Леся Никитюк позабавила сеть пост-новогодними фото

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Ведущая снова повеселила поклонников.
Леся Никитюк позабавила сеть пост-новогодними фото
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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая поразила утонченным образом на Новый год, снова насмешила сеть. Звезда опубликовала ряд снимков, показав, как проводит время после празднования.

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Так, в кадре Леся предстала в белоснежном джемпере, с разрезами на рукавах. На одном фото Никитюк изящно пробовала блюдо, а следующих – как это происходит в реальности. 

А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найдите себя на 1, 2, 3, 4 фото, - написала в публикации ведущая.

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  • “Та ещё жрица, потом думаю сколько времени нужно чтоб последствия убрать“
  • “Леся фатит жрать“, - пишут комментаторы.

Новый год Леся Никитюк провела в Киеве с друзьями, а вот на Рождество артистка планирует поехать к родителям в Хмельницкий.

Не так давно Леся Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, фото
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