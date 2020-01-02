Телеведущая выставила фото в белом брючном наряде .

"Лебедушка": Леся Никитюк поразила утонченным образом на Новый год instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: “Такого вы еще не видели“: Кошевой взорвал Сеть пародией на Кароль - видео

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно насмешила Сеть пародией на известного турецкого кулинара, продемонстрировала стильный новогодний look. В Инстаграм знаменитость добавила несколько снимков в белоснежно-белых облегающих брюках и топе с перьями. Волосы Леси уложены мягкими волнами. Образ дополнили серьги из белого золота с камнями и цепочка на шее, а также серебристая сумочка оригинального дизайна. Судя по геолокации, Леся продолжила праздновать Новый год в столичном клубе Avalon.

🐭 Dress 👗, - подписала Никитюк, намекнув на то, что по китайскому календарю 2020 - год металлической мышки.

Скриншот

Скриншот

Подписчики наделали множество комплиментов образу телеведущей, назвав ее “лебедушкой“. Также большая часть подписчиков обратила внимание на то, что Леся купила новый телефон, хотя, возможно, Никитюк нашла его под елочкой?

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила снимком в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.