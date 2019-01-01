"Заслужила выставить эту фотку": Леся Никитюк позировала обнаженной в море

Ведущая Леся Никитюк показала кадр, где запечатлена топлес.

Одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередной соблазнительной фотографией. Звезда показала кадр с отдыха на море.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, где она позирует в воде без верха от купальника спиной к камере. В руках Леся держит соломенную шляпу. К пикантному кадру артистка добавила забавную подпись, в которой рассказала, что фото было сделано год назад.

“Так все... я заслужила.... заслужила виставити цю фотку з минулого року“, - написала Никитюк.

Скриншот

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Подписчики звезды оценили ее откровенный снимок и чувство юмора. “Класна фотка“, “Леся вы прекрасны“, “Ти просто бомба, пушка, ракета“, “Тебя не забрали? Забыли? До Киева в плавь... хороший фитнес))“, “Боже какая ти красивая!!“, “Богиня“, “Ржу мась“, - пишут в комментариях.

Ранее Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе.

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