TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы
Известная украинская исполнительница, финалистка нацотборов на “Евровидение“ в 2017 и 2018 годах TAYANNA (Татьяна Решетняк) решила поделиться с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива.
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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 35-летняя знаменитость опубликовала короткие видео. В роликах можно увидеть, как артистка листает альбомы с фотографиями. Так, TAYANNA показала снимки со школьных годов, а также поделилась детским кадром, где она позирует со своими родителями.
Напомним, ранее TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном.
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