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TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы

Комментариев: 1
Певица TAYANNA поделилась архивными фото со времен школы.
TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы
TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы
https://www.instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Известная украинская исполнительница, финалистка нацотборов на “Евровидение“ в 2017 и 2018 годах TAYANNA (Татьяна Решетняк) решила поделиться с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 35-летняя знаменитость опубликовала короткие видео. В роликах можно увидеть, как артистка листает альбомы с фотографиями. Так, TAYANNA показала снимки со школьных годов, а также поделилась детским кадром, где она позирует со своими родителями.

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Напомним, ранее TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Эксперд  (аноним)  10.01.2020, 12:56
Оценка:  0
Эксперд
А где, че и кому она поет?
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