Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Он всегда рядом": TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном

Комментариев: 0
Украинская певица TAYANNA показала семейное фото в Instagram.
"Он всегда рядом": TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном
"Он всегда рядом": TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица и ведущая Татьяна Решетняк, более известна под сценическим именем TAYANNA, поделилась в соцсети редкой семейной фотографией.

Читай также: “Куколка“: Tayanna засветилась в платье с макси-декольте

На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместные кадры с подросшим сыном. TAYANNA сделала коллаж с двух снимков, где она позирует на лестнице вместе с 6-летним Даниэлем. 

На свежем фото артистка запечатлена в золотистом платье на бретелях и в босоножках в тон, а мальчик одет в серый костюм.

“Він завжди поруч Мій ангел #Даніель“, - трогательно подписала публикацию певица.

скриншот

Напомним, ранее TAYANNA поразила пикантным кадром в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: TAYANNA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net,

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь