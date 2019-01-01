Украинская певица TAYANNA показала семейное фото в Instagram.

"Он всегда рядом": TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица и ведущая Татьяна Решетняк, более известна под сценическим именем TAYANNA, поделилась в соцсети редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместные кадры с подросшим сыном. TAYANNA сделала коллаж с двух снимков, где она позирует на лестнице вместе с 6-летним Даниэлем.

На свежем фото артистка запечатлена в золотистом платье на бретелях и в босоножках в тон, а мальчик одет в серый костюм.

“Він завжди поруч Мій ангел #Даніель“, - трогательно подписала публикацию певица.

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Напомним, ранее TAYANNA поразила пикантным кадром в купальнике.

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