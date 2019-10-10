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"Фантастическая женщина": TAYANNA поразила пикантным кадром в купальнике

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Певица напомнила, что сегодня год с момента выхода видеоработы на ее песню "Фантастична жінка".

"Фантастическая женщина": TAYANNA поразила пикантным кадром в купальнике
ivona.bigmir.net

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Украинская певица, телеведущая Татьяна Решетняк, которая известна под псевдо TAYANNA, поделилась с поклонниками пикантным фото в откровенном купальнике. Таким образом артистка отпраздновала годовщину своего клипа на песню “Фантастична жінка“. В Инстаграм Татьяна добавила кадр из видеоработы - она позирует на пляже в черном монокини с очень глубоким вырезом в области груди. Артистка смотрит в сторону, ее волосы развеваются на ветру.

Сьогодні рік з виходу кліпу «фантастична жінка»
Ця пісня про кожну з Вас -неземних створінь з творчою душею і вогняним серцем ❤️❤️❤️, - подписала снимок Татьяна.

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В комментариях фолловеры отметили, что артистка действительно фантастическая, а ее спортивная фигура в купальнике - поражает. Также поклонники отметили, что TAYANNA "не загордилась" и не "зазвездилась".

К слову, после выхода песни “Фантастична жінка“ - TAYANNA часто стали называть, используя именно это словосочетание - так что эта композиция по-настоящему знаковая для артистки.

Ранее мы писали, как выглядит 6-летний сын Татьяны Решетняк и бойфренда Ани Лорак.

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Теги: TAYANNA, фото в купальнике, откровенные фото, клип
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Источник: ivona.bigmir.net

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