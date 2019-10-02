"Мальчик - солнышко": Как сейчас выглядит 6-летний сын бойфренда Ани Лорак
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В Сети активно обсуждают возможную беременность певицы Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, а отцовство ребенка приписывают молодому саунд-продюсеру Егору Глебу, с которым встречается артистка. Стоит напомнить, что у Егора уже есть сын Даниэль от украинской исполнительницы Татьяны Решетняк (TAYANNA), который на днях отпраздновал свое 6-летие.
Фото торжества звезда выставила в своем Инстаграм.
З днем народження, моя кровинка. Ти з’явився в можемо житті не просто, я тебе чекала і відчувала, що прийдеш саме ти!!! Моє повітря, моє життя, моя радість, гордість і натхнення! Рости Великою людиною з великим серцем, а я завжди буду поруч ❤️❤️❤️❤️ #Daniel Дякую велике компанії @kiwi_family_party за організацію свята ) ми щасливі і набавилися досхочу 🤗
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Подписчики отметили, что мальчик выглядит умилительно и назвали его “солнышком“.
Мальчік мій любімий❤️❤️❤️ з Днем народження💋, - написала популярная телеведущая Леся Никитюк.
К слову, Даниэль на фото становится похожим на своего отца, который, по словам TAYANNA, в последнее время уделяет ребенку слишком мало внимания. Судя по ленте в его Инстаграм, мальчик интересуется корейской поп-культурой и спортивными соревнованиями.
Ранее мы писали, что TAYANNA медитировала на берегу без одежды.
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