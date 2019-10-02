Сын певицы TAYANNA и саунд-продюсера Егора Глеба отпраздновал День рождения.

"Мальчик - солнышко": Как сейчас выглядит 6-летний сын бойфренда Ани Лорак instagram.com/diva_anilorak78/

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В Сети активно обсуждают возможную беременность певицы Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, а отцовство ребенка приписывают молодому саунд-продюсеру Егору Глебу, с которым встречается артистка. Стоит напомнить, что у Егора уже есть сын Даниэль от украинской исполнительницы Татьяны Решетняк (TAYANNA), который на днях отпраздновал свое 6-летие.

Фото торжества звезда выставила в своем Инстаграм.

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Подписчики отметили, что мальчик выглядит умилительно и назвали его “солнышком“.

Мальчік мій любімий❤️❤️❤️ з Днем народження💋, - написала популярная телеведущая Леся Никитюк.

К слову, Даниэль на фото становится похожим на своего отца, который, по словам TAYANNA, в последнее время уделяет ребенку слишком мало внимания. Судя по ленте в его Инстаграм, мальчик интересуется корейской поп-культурой и спортивными соревнованиями.

ivona.bigmir.net

Ранее мы писали, что TAYANNA медитировала на берегу без одежды.

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