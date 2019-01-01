Артистка опубликовала фото с сыном ко Дню ребенка.

"Необыкновенный ракурс": TAYANNA умилила Сеть фото с подросшим сыном ivo

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Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдо TAYANNA, умилила Сеть снимком с подросшим сыном Даниэлем. Фото с моря артистка, суля по всему, опубликовала по случаю сегодняшнего праздника - Всемирного дня ребенка. Шестилетний мальчик позирует на фото в профиль обнимая маму за шею. Они оба шутливо показывают друг другу языки. Примечательно, что у Татьяны купальник сшит из того же материала, что и плавки Даниэля.

Любовь вселенского масштаба, - написала артистка.

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Подписчики отметили, что фото замечательное, а также подчеркнули, что такой ракурс позволяет передать “реальное отображение обеих душ“.

Напомним, что отцом мальчика является 27-летний саунд-продюсер Егор Глеб, который живет в Москве и встречается с певицей Ани Лорак.

Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала, общается ли ее бывший муж с сыном.

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