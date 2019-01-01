Артистка появилась на благотворительном вечере в летящем лиловом платье.

"Куколка": Tayanna засветилась в платье с макси-декольте ivona.bigmir.net

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Певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) появилась на публике в нежном и одновременно пикантном образе. На благотворительном вечере, посвященном сбору средств для больных детей, звезда появилась в летящем платье лилового цвета с пышной юбкой и очень глубоким декольте. Фото и видео, на которых артистка позирует в этом образе, она опубликовала в Инстаграм.

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Поклонники отметили, что Татьяне очень к лицу такой аутфит и что она в платье “просто куколка“.

Ранее мы писали, что TAYANNA умилила Сеть снимком с сыном.

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