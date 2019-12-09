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Певица TAYANNA рассказала о лучших подарках к Новому году

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Артистка отметила, что обожает сюрпризы и поделилась, что ее сын не верит в Деда Мороза .

Певица TAYANNA рассказала о лучших подарках к Новому году
Певица TAYANNA рассказала о лучших подарках к Новому году
Пресс-служба

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Популярная украинская певица TAYANNA на съемках шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря, вспомнила о самом счастливом Новом годе в своей жизни.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певица TAYANNA призналась, что наибольшее удовольствие ей приносят сюрпризы:

Я не люблю загадывать, что мне подарят или просить что-то конкретное. Приятно, когда это сюрпризы. Как-то мои друзья, это было лет пятнадцать назад, повезли меня на Драгобрат, там они поставили меня кататься на лыжах – я тогда еще совсем не умела. Тот Новый год до сих пор вспоминаю.

Пресс-служба

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Также певица рассказала о том, что теперь праздник устраивает для сына, но подарки традиционно выбирает с пользой:

Я еще не знаю, что в этом году буду дарить. Но точно будет какая-то книга – не гаджеты, да и телефон у него уже есть. А вот интересные и классные книги – это всегда уместно. Как по мне, подарки для детей должны быть именно полезные, развивающие. Кстати, он у меня не верит ни в каких "Зубных фей" или Деда Мороза – говорит: "Мама, я знаю, что это все ты делаешь", – поделилась TAYANNA за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!». 

Ранее мы писали, что TAYANNA показала забавное фото с сыном.

 

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Теги: TAYANNA, Новогодние подарки, новогодние праздники
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.12.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
Таня, пожалуйста, уйди из шоу ЖВЛ! Неприятный голос, что уши режет (зато поёшь замечательно), такой красивый ведущий рядом - неужели ты не чувствуешь, что не в свои сани села?
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