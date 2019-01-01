Британская медийная персона показала эффектные кадры новой фотосессии.

Как наша Каменских: Модель Деми Роуз позировала голой на качели instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз практически никого не оставляет равнодушной - девушкой или восхищаются или остро критикуют. А все дело в том, что прекрасная обладательница аппетитных форм обожает делать пикантные фото и демонстрировать более чем откровенные наряды. А еще девушка не против красивых фото без одежды. Так, на новых фото в Инстаграм Роуз позирует голой, сидя спиной к камере. Она качается на качелях на берегу океана. Таким “подарком“ Деми отметила круглое число подписчиков в Инсте - теперь их 12 млн.

Скриншот

Скриншот

К слову, не так давно похожее фото на качели выставила украинская певица Настя Каменских.

Ранее мы писали, что Настя Каменских сделала новый пирсинг.

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