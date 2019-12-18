Артистка взорвала Сеть ярким снимком.

Без цензуры: Каменских сфотографировалась абсолютно голой .instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая обожает эпатировать публику откровенными нарядами и периодически выставляет в Сеть пикантные фото в белье, пошла еще дальше - и сфотографировалась абсолютно голой. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует, сидя на качели. Настя повернута спиной к камере, демонстрируя обнаженную спину и ягодицы, а чуть вдалеке напротив в зеркале можно рассмотреть и "обратную сторону" эффектной красотки. Таким ярким фото Каменских проиллюстрировала пост о внутреннем мире женщины и гармонии с самой собой и природой.

Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌 Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос🤫 Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир 🌍 Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?🥰, - написала Каменских.

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За полчаса в Сети фото набрало более 100 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила “туалетное“ селфи в белье.

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