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Без цензуры: Каменских сфотографировалась абсолютно голой

Комментариев: 5
Артистка взорвала Сеть ярким снимком.

Без цензуры: Каменских сфотографировалась абсолютно голой
Без цензуры: Каменских сфотографировалась абсолютно голой
.instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая обожает эпатировать публику откровенными нарядами и периодически выставляет в Сеть пикантные фото в белье, пошла еще дальше - и сфотографировалась абсолютно голой. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует, сидя на качели. Настя повернута спиной к камере, демонстрируя обнаженную спину и ягодицы, а чуть вдалеке напротив в зеркале можно рассмотреть и "обратную сторону" эффектной красотки. Таким ярким фото Каменских проиллюстрировала пост о внутреннем мире женщины и гармонии с самой собой и природой.

Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌 Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос🤫 Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир 🌍 Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?🥰, - написала Каменских.

скриншот

За полчаса в Сети фото набрало более 100 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила “туалетное“ селфи в белье. 

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Теги: обнаженная, Настя Каменских, голая
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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Василий*Петросян    18.12.2019, 14:10
Оценка:  +1
Василий*Петросян
блядина дырявая
гость  (аноним)  18.12.2019, 14:05
Оценка:  +2
гость
Так это певичка, или таки проститутка?
Василий*Петросян    18.12.2019, 14:09
Оценка:  +1
Василий*Петросян
это шалава
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:25
Оценка:  +1
гость
что у нее с руками?)))))
гость  (аноним)  18.12.2019, 12:05
Оценка:  +2
гость
Мозгов нет, приходится показывать ж...опу. Но не скрою, что ж...опа ниче так.
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